Cena di Classe, Giovanni Esposito ed Herbert Ballerina 'tradiscono' Stefano De Martino con il cinema I comici, che affiancavano De Martino a Stasera tutto è possibile, lasciano il programma per tornare sul grande schermo diretti da Francesco Mandelli

Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino dovranno cominciare a pensare a come gestire il vuoto lasciato da Giovanni Esposito ed Herbert Ballerina. I due comici, infatti, per il momento mollano il fortunato programma Rai per tornare al cinema. Il film, che si chiamerà Cena di classe, sarà diretto da Francesco Mandelli. Nel cast numerosi volti noti: Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Ninni Bruschetta, Andrea Pisani, Giulia Vecchio, Francesco Russo, Nicola Nocella, Annandrea Vitrano. E ovviamente lo stesso Mandelli, nelle doppie vesti di regista e attore. La scelta dei protagonisti non causale, essendo tutti molto a proprio agio a mischiare comicità e preoccupazione generazionale. Ciò che vorrà proprio fare Cena di Classe con Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, in uscita nel 2026.

Di cosa parla la trama di Cena di classe?

Un gruppo di ex compagni di scuola si ritrova, dopo diciassette anni dal diploma, al funerale di un amico. Non si vedevano da praticamente una vita e il tempo ha fatto ciò che sa fare meglio: scavare, dividere e far dimenticare. Ma sa anche riunire. Tra ricordi, bicchieri pieni e risate finte, qualcuno tira fuori un vecchio videomessaggio. Ciò porta alla nascita di un folle piano: tornare nella vecchia scuola, di notte. Un’ultima rimpatriata, un salto indietro all’adolescenza. Forse una vendetta. Di certo, un errore. Quella che sembra una bravata diventa l’occasione per far esplodere tutto quello che negli anni è stato nascosto. Rancori, verità taciute, segreti mai perdonati.

La data di uscita di Cena di classe

Il film sarà girato a Milano nell’estate del 2025. La produzione è firmata Roadmovie, in collaborazione con Medusa Film. L’uscita è prevista per il 2026. Mandelli ha dichiarato di voler raccontare una generazione senza eroi, ma con ferite che fanno ancora ridere. Il tono del film sembra voler essere proprio questo: tenero, sbagliato, umano. Cena di classe non cerca di stupire. Cerca di colpire. Di farci ridere quando vorremmo piangere e viceversa.

Giovanni Esposito ed Herbert Ballerina saranno una sorpresa per chi è abituato a vederli ballare e improvvisare a Stasera tutto è possibile. Perché in Cena di classe si riderà, ma sarà una di quelle risate fatte con la gola chiusa, con la sensazione di camminare sul filo che separa il riso dal pianto.

