Nicola Porro funziona a Stasera Italia, ma la Gruber resta irraggiungibile: perché Se da un lato i critici esprimono pareri favorevoli sulla sua conduzione, dall’altro lato gli ascolti non confermano l’apprezzamento. Cosa succede.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Dopo aver abbandonato le trattative con la Rai e aver deciso di rimanere a Mediaset, Nicola Porro è arrivato alla conduzione di un programma già conosciuto ormai da anni: Stasera Italia, il talk show politico di Rete 4 in onda in una fascia oraria molto competitiva, quella dell’access prime time. Se da un lato Aldo Grasso ha da poco speso parole molto positive in merito alla conduzione di questo programma da parte di Porro, confermandone l’apprezzamento da parte dei critici, d’altra parte gli ascolti registrati dimostrano come il pubblico non sia dello stesso parere. Il confronto con l’ex padrona di casa Barbara Palombelli è d’obbligo, e lo share è in lieve calo. Ma entriamo più nel dettaglio.

Aldo Grasso conferma: "Stasera Italia è la trasmissione giusta per Nicola Porro"

Partiamo da un dato positivo: i critici sembrano apprezzare particolarmente la conduzione di Porro a Stasera Italia. Prendendo ad esempio le parole espresse dal giornalista Aldo Grasso, sull’editoriale pubblicato ieri dal Corriere della Sera, emerge senza dubbio il suo gradimento ben argomentato e messo a confronto con gli altri programmi condotti da Porro.

"Credo che ‘Stasera Italia’ (Rete 4) sia la trasmissione giusta per Nicola Porro, quella che meglio di ogni altra mette in luce le sue qualità di giornalista di stampo liberale (come quando scriveva sul Foglio o sul Corriere, per intenderci), di cronista equilibrato, di conduttore deciso ma garbato – scrive Grasso – […] Credo che il ‘vero’ Nicola Porro sia questo, non quello di ‘Zuppa di Porro’ né, tanto meno, quello di ‘Quarta Repubblica’.

Una posizione chiara e indubbiamente positiva nei confronti di Porro a Stasera Italia, la quale tuttavia non viene assolutamente confermata dagli ascolti del programma, che nel mentre non è in grado di reggere la concorrenza.

Ascolti tv, Porro perde contro Lilli Gruber: Stasera Italia non decolla

La scelta di affidare Stasera Italia a Nicola Porro non è stata altrettanto premiata dal pubblico, il quale continua a preferire la concorrenza. I dati di oggi sugli ascolti tv sono molto chiari: Stasera Italia ha radunato 880.000 spettatori (4.3% di share) nella prima parte e 807.000 spettatori (3.8% di share) nella seconda parte; mentre su La7 il programma Otto e Mezzo ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.7% di share. La vittoria di Lilli Gruber è palese.

Allo stesso tempo, anche il confronto l’ex padrona di casa di Stasera Italia viene più che spontaneo. Anche per Barbara Palombelli confrontarsi con Otto e Mezzo non era certo cosa facile, ma con l’arrivo di Porro il divario è diventato ancora più ampio, tanto che l’irraggiungibile Lilli Gruber spesso riesce addirittura a doppiare il competitor di Rete 4.

In altre parole, tirando le somme, Porro avrà anche convinto la critica, ma sul pubblico dovrà lavorare ancora parecchio.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche