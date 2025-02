Stasera in tv (31 gennaio), Gerry Scotti chiude e Bianca Guaccero trema. Cosa succede Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 31 gennaio: dai successi televisivi di Dalla strada al palco a Io canto Senior

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 31 gennaio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (31 gennaio), cosa vedere: Nek e Guaccero su Rai 1 e Gerry Scotti su Canale 5

La serata televisiva del 31 gennaio offre una varietà di programmi per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. In particolare, Rai 1 e Canale 5 propongono due show di intrattenimento che meritano attenzione. Su Rai 1, la serata inizia con il popolare game show Affari tuoi, seguito dalla quarta puntata di Dalla strada al palco (QUI le anticipazioni della serata), il talent condotto dal duo Bianca Guaccero-Nek. Quest’ultimo offre una piattaforma a talenti emergenti provenienti da contesti urbani, permettendo loro di esibirsi davanti a un vasto pubblico e di raccontare le proprie storie attraverso la musica e la danza. Finora le tre puntate andate in onda hanno sempre vinto la serata degli ascolti tv ma sette giorni fa lo show ha perso qualche punto di share rispetto alla settimana precedente (18.3% di share, contro il 19.9% del 17 gennaio). Stasera vedremo se si è trattato di un semplice calo fisiologico o se il pubblico continuerà a calare, magari preferendo sintonizzarsi su Canale 5 per seguire Io canto senior, una competizione canora dedicata in questo caso ai talenti over 60, condotta da Gerry Scotti. Questo talent che celebra le voci mature, la scorsa settimana ha conquistato il 14.1% di share, in leggerà risalita rispetto alle puntate precedenti. Scotti, dunque, è in crescita e questa sera nella puntata finale che decreterà il vincitore – punterà ad avvicinarsi ulteriormente al competitor di Rai1, magari mettendone addirittura in discussione la vittoria.

Programmi tv stasera: Far West, Quarto Grado, Propaganda Live

Passando agli altri canali, Rai 2 propone la commedia romantica Ancora più bello, sequel di "Sul più bello", che continua a seguire le vicende sentimentali della protagonista Marta. Su Rai 3, invece, troviamo il talk show di Salvo Sottile FarWest, che affronta temi di attualità e politica con dibattiti accesi e ospiti di rilievo. Italia 1 offre invece agli appassionati d’azione il film The Transporter Legacy, quarto capitolo della saga "Transporter", che segue le avventure di un autista professionista coinvolto in missioni pericolose. Rete 4, invece, trasmette il talk show Quarto grado, noto per le sue approfondite analisi su casi di cronaca nera e giudiziaria. Su La7 spazio al consueto appuntamento con la satira di Propaganda Live, mentre Nove continuerà a proporre la versione best of di Fratelli di Crozza in attesa delle nuove puntate.

Film in tv stasera: cosa guardare venerdì 31 gennaio 2025

Per chi è interessato al cinema, altri canali offrono una selezione di film interessanti. Su Iris, va in onda il western classico Il texano dagli occhi di ghiaccio, diretto e interpretato da Clint Eastwood, che racconta la storia di un veterano della Guerra Civile in cerca di vendetta. TwentySeven propone la commedia francese Un piano perfetto, con Dany Boon e Diane Kruger, che narra le vicende di una donna che cerca di rompere una maledizione familiare sul primo matrimonio. Infine, su Cine 34, viene trasmessa la commedia italiana Mia moglie è una strega, con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi, che racconta la storia di una strega del XVII secolo che si ritrova catapultata nell’Italia contemporanea.

