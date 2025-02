Dalla Strada al Palco, Bianca Guaccero pronta a stupire (con due super ospiti). Chi va in finale Tutte le anticipazioni della quarta puntata e penultima puntata del talent show di Rai 1. Ospiti Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Chi sono i finalisti

Continua nella quarta puntata l’avventura degli artisti di Dalla Strada al Palco. Il talent torna in onda questa sera, venerdì 31 gennaio, sempre su Rai 1 e sempre con la conduzione azzeccatissima di Bianca Guaccero e Nek. Lo show sta registrando un successo dietro l’altro e negli ascolti è riuscito a vincere anche su un gigante della Tv come Gerry Scotti e il suo Io Canto Senior. Nello scorso appuntamento, infatti, seppur in calo lo spettacolo è stato visto da 2.696.000 spettatori con il 18.3% di share, contro i 1.964.000 spettatori (14.1%) raggiunti dalla trasmissione canora di Canale 5. Cosa succederà questa sera? Scopriamo insieme nelle anticipazioni.

Dalla Strada al Palco, anticipazioni e ospiti quarta puntata: 31 gennaio 2025

Artisti di strada proveniente da tutto il mondo si sfideranno ancora una volta questa sera nella quarta puntata di Dalla Strada la Palco. A farla da padrone saranno come sempre talento, passione e creatività, ingredienti che daranno vita a nuove ed emozionanti esibizioni, arricchite come sempre dalle coreografie del corpo di ballo dello show e dall’accompagnamento musicale della band del Maestro Luca Chiaravalli.

Due gli ospiti inediti della puntata di stasera, i cosiddetti ‘passanti importanti’: Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. La coppia non si limiterà a giudicare i concorrenti, ma sarà parte integrante dello spettacolo e interagiranno direttamente con gli artisti in gara. Non mancheranno inoltre le sorprese, con artisti conosciuti che compariranno inaspettatamente per duettare con i talenti in gara. Infine, tutte le performance saranno giudicate, oltre che dagli ospiti, anche dal pubblico, e alla fine di ogni puntata, verranno eletti i migliori che si sfideranno nella finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

La classifica di Dalla Strada al Palco: chi sono i finalisti delle prime tre puntate e quando finisce

Alla fine della prima puntata di Dalla Strada al Palco, i tre concorrenti ad aggiudicarsi un posto nella finale sono stati la giovane Giorgina, che ha cantato attraverso il linguaggio dei segni (ripescata da Al Bano e Biagio Izzo, ospiti di puntata), il tenore Antonio Nicolosi e il violinista Pierpaolo Foti. Nel secondo appuntamento, invece, i finalisti sono stati la cantante Ginevra, la pianista Denisa e i due acrobati Johnny e Manuel. Nel terzo, infine, ad avere la meglio sono stati il musicista Franci, la cantante Selma e il danzatore acrobatico Domenica Vaccaro. Quella in onda stasera sarà la penultima puntata dello show di Bianca Guaccero e Nek, che nella finalissima in programma venerdì 7 febbraio eleggerà il vincitore dell’edizione 2025.

Dove e quando vedere lo show

Dalla Strada al Palco 2025 torna questa sera, venerdì 31 gennaio, su Rai 1. Il talent, inoltre, sarà visibile anche in streaming e on demand sulla app e il sito di RaiPlay.

