Stasera in tv (25 aprile): Mirian Leone e Monica Bellucci coppia d'oro, Damilano cambia orario e punta al record Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 25 aprile: dallo speciale de Il cavallo e la torre, fino alle inchieste di Quarto Grado.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 25 aprile 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (25 aprile), cosa vedere: Il cavallo e la torre contro Quarto Grado

Il 25 aprile 2025 la prima serata televisiva offre davvero un po’ di tutto, perfetta per accontentare gusti molto diversi. Su Rai 1, dopo il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi, arriva la serie Fuochi d’artificio, pronta a regalare nuove storie e atmosfere tutte da scoprire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 spazio al cinema con Diabolik – Ginko all’attacco!, con Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Monica Bellucci in quelli di Altea di Vallenberg. Su Rai 3, invece, va in onda Il cavallo e la torre, il programma di approfondimento di Marco Damilano che prova a raccontare l’attualità con uno sguardo attento e misurato. Stavolta tornerà con uno speciale in prima serata dedicato al 25 Aprile che rischia di fare il botto anche grazie a una lista di ospiti di primo piano. Lo speciale sulla Liberazione si scontrerà con la consueta programmazione di Rete 4, che nello stesso orario propone Quarto grado: anche qui si parla di cronaca e realtà, ma con un taglio più emozionale, più vicino alla narrazione dei casi di nera e mistero, capace di tenere incollato chi ama le storie intense e drammatiche. Passando agli altri canali, Canale 5 punta tutto sulla soap Tradimento, mentre Italia 1 sceglie l’adrenalina pura con Rambo, la grande pellicola con la star Sylvester Stallone.

Per chi invece preferisce immergersi nei grandi classici del cinema, c’è solo l’imbarazzo della scelta: su Iris viene trasmesso Scarface, su TwentySeven troviamo Le riserve, mentre su Cine 34 va in onda il sempre emozionante La vita è bella. Insomma, una serata in cui basta accendere la TV per trovare qualcosa di perfetto da guardare.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche