Stasera in TV (17 settembre): Paola Cortellesi sfida Filippo Bisciglia, Berlinguer ritrova il suo grande nemico Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco il meglio della prima serata di martedì 17 settembre: da Temptation Island alla serie in costume con Miriam Leone su Rai 1

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella serata di martedì 17 settembre 2024. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di soddisfare tutti i palati televisivi.

Stasera in tv (17 settembre): Temptation Island contro I Leoni di Sicilia

Su Rai 1, dopo i consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino (che continua a macinare ottimi ascolti tv), ci sarà spazio per la seconda puntata de I leoni di Sicilia, la serie tv in costume con Miriam Leone ispirata all’omonimo libro best seller. La terza rete, invece, propone il film Gli ultimi saranno i primi, con Paola Cortellesi nei panni di una donna incinta costretta a ripartire da zero dopo aver perso il lavoro. Il pezzo forte della serata, però, sarà senz’altro il nuovo episodio di Temptation Island con Filippo Bisciglia, che continuerà a intrattenerci con le storie delle divertenti coppie isolate in due villaggi di un’isola piena di tentatori.

Cosa vedere in tv martedì 17 settembre: Bianca Berlinguer vs Giovanni Floris

Se avete invece un debole per i talk, preparatevi a scegliere tra l’immancabile puntata di E’ sempre cartabianca di Bianca Berlinguer e il ritorno in video di Giovanni Floris, che stasera ‘riaccende’ diMartedì dopo una lunga pausa estiva. Infine, non mancheranno tanti film tra cui scegliere: Una settimana da Dio, Gli idoli delle donne e Attenti al gorilla. Scopriamo quindi insieme tutti i consigli sui palinsesti che troverete stasera in TV, martedì 17 settembre 2024 in prima serata.

