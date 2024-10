Stasera in tv (24 ottobre): De Martino lancia Raoul Bova verso un nuovo record e ‘riappare’ Geppi Cucciari Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte del prime time di oggi: da Don Matteo a Splendida Cornice, fino alla dizy turca Endless Love.

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 24 ottobre 2024 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (24 ottobre), cosa vedere: Don Matteo 14 contro Endless Love

Prosegue l’avventura delle prime visione della soap turca Endless Love, che tratta della struggente storia amorosa tra Nihan e Kemal, affascinando milioni di spettatori. La dizy turca, però, difficilmente riuscirà a impensierire Rai, che stasera punta ancora sull’accoppiata De Martino-Bova. Si parte in access prime time con Affari tuoi che continua a inanellare ascolti monstre, poi in prima serata spazio alla seconda puntata di Don Matteo 14, che la settimana scorsa è stata vista al debutto da 4.930.000 spettatori con il 27.8% di share. Su Rai 2, invece, tornerà L’altra Italia di Antonio Monteleone, che dopo il clamoroso flop delle prime due puntate (la settimana scorsa ha racimolato appena l’1% di share) non può più sbagliare, anche perché voci provenienti da Viale Mazzini lasciano intendere che, qualora continuasse il trend nefasto in tema d’ascolti, nelle prossime settimane potrebbe arrivare una decisione drastica sul futuro del programma.

Programmi tv stasera: riappare Geppi Cucciari

Su Rai 3 stasera ‘riappare’ Geppi Cucciari, pronta a inaugurare la nuova stagione di Splendida Cornice, mentre su Italia 1 torna ‘Le Iene presentano: Inside’, stavolta focalizzato su un’inchiesta monotematica intitolata ‘Belli a qualsiasi costo’. In tema di talk prosegue la sfida tra Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e PiazzaPulita di Corrado Formigli. Se sono i film che cercate, infine, non potrete farvi scappare pellicole come Colazione da Tiffany e Bridget Jones’s Baby.

