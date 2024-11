Stasera in tv (21 novembre): De Martino spinge Don Matteo e Sinner prepara il botto di Rai 2 Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte del prime time di oggi: da Don Matteo a Splendida Cornice, passando per Le Iene presentano: Inside

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 21 novembre 2024 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Cosa vedere stasera in tv (21 novembre): Don Matteo contro Endless Love

Prosegue su Canale 5 l’avventura in prima serata della soap Endless Love (pronta a tornare anche in daytime), che tratta della struggente storia amorosa tra Nihan e Kemal, affascinando milioni di spettatori. Sarà difficile però per la serie turca reggere l’impatto con la fiction Don Matteo 14, reduce da una settimana di sosta e pronta a tornare su Rai 1 con una puntata che potrebbe essere storica, visto che secondo indiscrezioni stasera potrebbe ‘riapparire’ nella trama proprio Don Matteo, il mitico prete interpretato da Terence Hill uscito di scena la scorsa stagione. Anche questa settimana, Rai 1 il sfrutterà il grande successo collezionato abitualmente da Affari tuoi, che farà una staffetta passando gli alti ascolti alla fiction del primo canale.

Programmi in tv oggi: Sinner in Coppa Davis ‘lancia’ Delitti in Famiglia

Su Rai 2, invece, si passa al true crime, grazie a una nuova puntata dell’amato Delitti in famiglia, con Stefano Nazzi che ci racconta una serie di omicidi, tornando con questo episodio al 2007, quando la ventiseienne Chiara Poggi viene trovata senza vita nella sua villa di Garlasco. Anche in questo caso il programma potrà contare su un traino importantissimo, visto che nel pomeriggio (ore 17) la seconda rete proporrà il primo incontro della sfida di Coppa Davis Italia-Argentina (quarti di finale), con Sinner pronto a trascinare gli azzurri nel primo singolare e, al tempo stesso, a catalizzare l’attenzione degli spettatori su Rai 2. Su Rai 3 prosegue la marcia di Geppi Cucciari, che ritorna con il suo Splendida Cornice, con tanti ospiti, volti cari alla trasmissione e novità. Continua anche l’avventura su Italia 1 di Le Iene presentano: Inside, mentre per il segmento talk show su Rete 4 l’attenzione è tutta su Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e su La7 c’è il solito appuntamento con PiazzaPulita di Corrado Formigli. Parlando invece di cinema, non potrete farvi scappare pellicole come Transformers – La vendetta del Caduto e Assassinio sul Nilo.

