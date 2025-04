Stasera in tv (9 aprile): Vanessa Incontrada riappare dopo il fiasco, Federica Sciarelli (finalmente) può sfondare Tutti i programmi tv da non perdere stasera. Dalla nuova stagione di Mare Fuori su Rai 2, fino ai misteri di Chi l'ha visto? e tutto quello che ho.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 9 aprile 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (9 aprile), cosa vedere: ‘Chi l’ha visto?’ contro Vanessa Incontrada

La sera del 9 aprile 2025 si presenta ricca di alternative per chi vuole rilassarsi davanti alla TV. Tra i programmi più attesi, su Rai 3 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. La trasmissione, come sempre, si occupa di casi di persone scomparse, cercando risposte e facendo appelli in diretta. Una serata intensa e coinvolgente, che punta tutto sull’empatia e sulla partecipazione del pubblico e che potrebbe segnare un grande successo di pubblico per la Sciarelli, che già la scorsa settimana ha sfoderato un ottimo 9..4% in una serata molto più competitiva, con di fronte il derby Milan-Inter di Coppa Italia e il film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla.

Riflettori puntati anche su Canale 5, che propone una gustosa novità primaverile, ovvero la nuova fiction Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada protagonista. La storia, ispirata a una storia vera, ruota attorno alla scomparsa di una giovane ragazza e al dramma che ne segue per la sua famiglia. Per la Incontrada questa potrebbe essere l’occasione per riscarrare il mezzo flop invernale di Zelig (scivolato via tra ascolti bassissimi), ma non dimentichiamo che ultimamente su Canale 5 le fiction stanno incontrando qualche difficoltà, come dimostra il recente casa di Le onda del passato con Anna Valle. Due proposte molto forti, quelle di Rai 3 e Canale 5, che pensandoci bene tra l’altro si muovono sullo stesso filo conduttore, cioè la scomparsa e la ricerca della verità, ma con linguaggi completamente diversi: uno più diretto, giornalistico e partecipato, l’altro invece racconta una storia di finzione, drammatico e carico di emozione.

Spostandoci su Rai 1, si comincia con il sempre amato Affari tuoi, che continua a riscuotere successo, grazie anche alla conduzione di Stefano De Martino. A seguire, la rete propone il film Una commedia pericolosa, una pellicola italiana dal tono leggero ma con un pizzico di azione e mistero interpretata da Enrico Brignano e Gabriella Pession. Intanto Rai 2 punta su una delle sue serie più seguite degli ultimi anni, Mare Fuori, che con la sua quinta stagione continua a raccontare le vite complesse e tormentate dei ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli. Una fiction che ha conquistato soprattutto il pubblico giovane, diventando un vero fenomeno. Italia 1, invece, propone il film d’azione Kingsman: Secret Service, perfetto per chi cerca adrenalina e intrattenimento puro. Su Rete 4, spazio all’attualità con Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano, che come sempre promette una serata all’insegna della polemica e del confronto acceso.

Per quanto riguarda i film in onda sugli altri canali, segnaliamo su 20 il film 47 Ronin, tra samurai e leggende orientali; su Iris il celebre Salvate il soldato Ryan, uno dei film di guerra più acclamati di sempre; e su Cine 34 la commedia italiana Tu mi nascondi qualcosa, che intreccia varie storie tra equivoci e segreti. Tra fiction, programmi d’inchiesta, film d’azione e commedie, anche stasera la TV generalista e i canali tematici ci offriranno un po’ di tutto.

