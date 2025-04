Stasera in tv (16 aprile): Sciarelli contro Incontrada e Aldo Cazzullo saluta La7 (e punta al record) I programmi da vedere oggi, mercoledì 16 aprile, in prima serata: Chi l'ha visto sfida il dramma di Tutto quello che ho e l'attualità di Fuori dal coro.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 16 aprile 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (16 aprile), cosa vedere: Chi l’ha visto? su Rai 3 e Tutto quello che ho su Canale 5

Mercoledì 16 aprile 2025 in prima serata la TV propone molte possibilità, e sicuramente ognuno troverà qualcosa da seguire con piacere. Partiamo da Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni tiene incollati milioni di spettatori con le sue inchieste su persone scomparse e misteri mai risolti. È uno di quei format che non perde mai d’intensità, sempre attuale, coinvolgente, e con un pubblico che partecipa attivamente e sempre affezionato, come testimonia il 10,4% di share conquistato la scorsa settimana. Un risultato che, vista la mancanza di concorrenti forti, potrebbe essere ulteriormente migliorato stasera, con il programma della terza rete che punta apertamente a far meglio di Rai1.

Lato Mediaset, invece, su Canale 5 c’è la seconda puntata della fiction Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada. Al centro c’è la scomparsa di una ragazza e tutto quello che questo evento scatena nei genitori e nelle persone vicine. Un racconto che punta molto sull’emotività, sulle relazioni, e sul peso delle verità nascoste che 7 giorni ha convinto gli spettatori del Biscione, che hanno portato la serie al primo posto nella classifica degli ascolti tv della serata con il 16,4%.

Su Rai 1 la serata parte in modo più leggero con Affari tuoi, lo storico game show che ormai è diventato un appuntamento fisso per molti, e poi si passa a toni più intensi con il film Whitney – Una voce diventata leggenda, dedicato alla vita della celebre cantante Whitney Houston. È il tipo di film che mescola musica, talento, successi ma anche dolori e ombre, perfetto per chi ha voglia di lasciarsi trasportare da una storia intensa e vera. Su Rai 2 si continua con la serie Mare fuori, che ormai è diventata un fenomeno. I giovani detenuti dell’IPM di Napoli e le loro storie toccano corde profonde, e ogni puntata aggiunge qualcosa in più a un racconto che parla di crescita, errori, redenzione. Una fiction che non ha paura di affrontare temi forti, e lo fa con uno stile molto diretto. Italia 1 punta sull’azione e sull’ironia con Kingsman: The Secret Service, il film in cui Eggsy, Merlin e Roxy si ritrovano a collaborare con i colleghi americani della Statesman. La missione è salvare il mondo, ma come sempre le cose non andranno lisce: tra battute, colpi di scena e scontri spettacolari. Su Rete 4 per finire, torna invece Fuori dal coro, con Mario Giordano che propone il suo punto di vista sempre molto acceso sull’attualità e la politica. Non dimentichiamo, inoltre, l’appuntamento su La7 con Aldo Cazzullo, che stasera conduce l’ultima puntata del ciclo di Una giornata particolare con quattro puntate speciali dedicate al più importante racconto della storia: Il Grande Romanzo della Bibbia. Per il giornalista e conduttore l’obiettivo è confermare il risultato eccezionale della settimana scorsa, che ha visto sintonizzato su La7 il 7% dei telespettatori del prime time.

Il mercoledì sera offre anche diversi film per gli amanti del cinema. Su 20 c’è Nave fantasma, un thriller soprannaturale che mette insieme tensione e mistero su un relitto che nasconde segreti inquietanti. Su Iris, spazio a un classico come Apocalypse Now, uno di quei film che hanno fatto la storia, perfetto per chi ama il cinema d’autore e i racconti potenti. E su Cine 34 va in onda Figli, una commedia amara e molto attuale che racconta le sfide quotidiane di essere genitori oggi, tra ritmi frenetici e mille responsabilità. Che si abbia voglia di emozionarsi, riflettere, ridere, questa prima serata ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni tipo di spettatore.

