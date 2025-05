Stasera in tv (8 maggio): Gerry Scotti cambia giorno e Francesca Chillemi dice addio a Rai 1 Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Comedy Match su Nove, a Lo show dei record, fino a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio.

A cosa assisteremo questo giovedì 8 maggio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (8 maggio), cosa vedere: Lo Show dei Record contro Che Dio ci aiuti

Nella prima serata di giovedì 8 maggio, continua la novità di Nove, Comedy Match, lo show condotto da Katia Follesa, una gara comica in cui due squadre si sfidano a colpi di sketch, battute e improvvisazione. Il pubblico decide chi vince, ma la vera scommessa è riuscire a ritagliarsi uno spazio tra colossi del prime time come Che Dio ci aiuti su Rai 1 e Guinness – Lo show dei record su Canale 5. Una sfida non da poco, considerando il seguito di entrambi i programmi.

Che Dio ci aiuti 8 continua a essere una delle fiction più amate: il convento più famoso d’Italia si riempie ancora una volta di storie quotidiane, drammi familiari e sorrisi inaspettati. Una di quelle serie che fanno compagnia, mantenendo un pubblico affezionato, grazie anche al talento di Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, che stasera saranno protagoniste di un finale di stagione ricco di colpi di scena. Dall’altra parte, Guinness – Lo show dei record porta sullo schermo imprese incredibili, personaggi fuori dal comune e momenti che lasciano a bocca aperta. Gerry Scotti è ormai una garanzia di leggerezza e simpatia, e il programma continua a divertire, coinvolgere, e in certi momenti pure stupire. Stasera, inoltre, ci sarà la novità del debutto al giovedì sera: finora, infatti, lo Show dei Record era sempre andato in onda la domenica sera, slot abbandonato dalla scorsa settimana per far posto alla diretta settimanel del reality The Couple di Ilary Blasi.

Chi ha voglia di emozioni forti, magari un po’ malinconiche, può sintonizzarsi su Rai 2, dove va in onda Vicino all’orizzonte, una storia d’amore intensa e complicata, tratta da un romanzo di successo. Rai 3, invece, propone da stasera Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Piero Chiambretti racconta e celebra le donne in quesra nuova stagione del suo comedy show, insieme a personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura. Per chi preferisce l’adrenalina alla riflessione, su Italia 1 torna in scena Tom Cruise con Mission: Impossible – Fallout, uno dei migliori capitoli della saga. Azione mozzafiato, inseguimenti spettacolari, missioni impossibili davvero: è puro intrattenimento, senza troppe complicazioni. Chi invece vuole restare ancorato all’attualità, può optare per Rete 4, dove Paolo Del Debbio è al timone di Dritto e Rovescio, talk politico che, nel bene e nel male, fa sempre discutere. I toni sono accesi, gli argomenti caldi, il pubblico fedele.

E poi ci sono ulteriori proposte adatte per gli amanti del cinema, soprattutto se di nicchia. Su Iris va in onda I 3 dell’operazione drago, con un Bruce Lee in stato di grazia. Su 20 è la volta di Oldboy, capolavoro del cinema sudcoreano che lascia il segno, duro, violento, ma potente. Su Cine 34, infine, arriva Aldo Moro – Il presidente, un film che ripercorre con sobrietà e intensità gli ultimi giorni dello statista, tra ricostruzione storica e dramma personale. Una serata davvero piena, insomma.

