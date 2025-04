Stasera in tv (26 aprile): De Martino ancora in naftalina, Liorni ‘cancellato’ e Vespa sfida Maria De Filippi I programmi tv da non perdere stasera, sabato 26 aprile 2025: dal Serale di Amici di Maria De Filippi ai funerali di Papa Francesco con Porta a Porta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Scopriamo insieme migliori appuntamenti di questo sabato, dai programmi d’inchiesta da non perdere, fino all’ultima sfida tra i due big del sabato sera, Carlo Conti e Maria De Filippi. Ecco cosa vedere in chiaro in questo inizio di weekend, sabato 26 aprile 2025.

Stasera in tv (28 aprile), cosa vedere: da Amici della De Filippi a Porta a Porta di Vespa

Sabato 26 aprile 2025 la prima serata in TV si apre con un cambio di passo significativo, soprattutto su Rai 1. Salta (ancora) l’appuntamento con Affari Tuoi, che così come il 21 e il 22 aprile anche stasera non andrà in onda: al suo posto, a partire dalle ore 20.35, uno speciale di Porta a Porta interamente dedicato ai funerali di Papa Francesco che sarà seguito in seconda serata (ore 23:20) dal film Mio fratello rincorre i dinosauri. Uno spazio sobrio e solenne, con Bruno Vespa che guida la narrazione di una giornata storica e toccante, che andrà a prendere il posto dello speciale in prime time de L’Eredità, previsto per stasera ma rimandato a domani, domenica 27 aprile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un tono completamente diverso, invece, quello scelto da Canale 5. In prima serata continua il viaggio del serale di Amici, il talent più seguito del sabato sera, con Maria De Filippi al timone. La gara entra nel vivo, tra esibizioni, sfide e colpi di scena, e la tensione cresce puntata dopo puntata. Un appuntamento ormai fisso per tantissimi tra i telespettatori. La sfida di stasera è tra due mondi molto distanti: da un lato la cronaca e il raccoglimento, dall’altro lo spettacolo e la competizione. Due modi diversi di vivere il sabato sera.

Proseguendo con il resto della programmazione, su Rai 2 spazio all’azione con la serie F.B.I., che porta sul piccolo schermo casi intricati e missioni ad alto rischio. Su Rai 3, invece, un appuntamento importante con il documentario Liliana, che racconta la storia della senatrice a vita Liliana Segre: un ritratto intimo e necessario, che invita a riflettere e non dimenticare. Italia 1 punta su una pellicola per tutta la famiglia, King – Un cucciolo da salvare, la storia tenera e avventurosa di un cucciolo di leone e due fratelli pronti a tutto per salvarlo. Su Rete 4 torna il grande cinema con Inside Man, un thriller dal ritmo serrato, con Denzel Washington alle prese con una rapina che nasconde molto più di quanto sembri.

Chiudiamo con qualche titolo che merita una menzione a parte: su Iris va in onda Colpevole d’omicidio, un noir con Robert De Niro che affronta il lato più oscuro dei legami familiari. Su 20 torna in scena la battaglia epica di 300, mentre su La 5 si respira aria d’estate con Inga Lindstrom – Estate a Sommerby, una delle storie romantiche ambientate tra paesaggi da cartolina del nord Europa. Una serata che mescola emozione, adrenalina, riflessione e leggerezza.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche