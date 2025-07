Techeteche Top Ten chiude, Bianca Guaccero piange sui social (e fa un annuncio). Delogu furiosa: "Spregevoli” Andrea Delogu attacca gli haters che festeggiano su ‘X’ la chiusura (forse) anticipata del programma. E Bianca Guaccero fa un annuncio sul ritorno in onda dopo l'epilogo di stasera.

Bianca Guaccero chiude e Andrea Delogu la difende. Colpa dei soliti haters, che ieri si sono riversati in massa su ‘X’ per esultare dopo l’annuncio dell’addio anticipato di Techeteche TopTen, la nuova versione dello storico programma di Rai 1 dedicato al racconto della musica e dello spettacolo tramite i filmati d’archivio delle Teche Rai, che stasera 20 luglio andrà in onda per l’ultima volta. Il programma ha tenuto banco per appena una settimana nell’access prime time della prima rete con ascolti discreti (seppur inferiori a La Ruota della Fortuna) e da domani sarà rimpiazzato dalla versione classifica del programma, senza conduttrice. Una svolta accolta con entusiasmo dal popolo del web, con reazioni scomposte e critiche all’indirizzo della Guaccero che – appunto – hanno fatto infuriare la sua amica Delogu.

Guaccero chiude Techeteche Top Ten, Andrea Delogu la difende

Andrea Delogu su ‘X’ è letteralmente esplosa contro gli haters di Techeteche TopTen e della Guaccero. Innanzitutto, ha fatto una premessa sulla chiusura del programma, che a suo dire con la puntata odierna è arrivato alla naturale scadenza pensata dalla Rai: "Techeteche TopTen non chiude, semplicemente erano finite le puntate", ha chiarito Delogu. Che poi si è lanciata in un duro sfogo contro coloro che stanno festeggiando sul web: "Ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace qui su X (non è questo il caso, ma voi pensate che sia stato chiuso) esultate. Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi". "Vi spiego cosa c’è dietro un programma, anche piccolo. – ha continuato – Ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno le bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere. Voi esultate. Io mai nella vita esulterei se qualcuno di voi perdesse il lavoro, mai. Mi spiacerebbe e ve lo giuro su quello che ho di più caro, mi spiacerebbe sinceramente".

Le critiche a Techeteche TopTen: perché non è piaciuto

Sin dalla prima puntata, Techeteche TopTen è stato bersagliato da critiche fin troppo ingenerose sui social. Molti utenti non hanno gradito la scelta di inserire nel format del programma una conduttrice col compito di introdurre i filmati e commentarli, una rottura netta rispetto al format classico di Techeteche TopTen che prevede solo video d’archivio trasmessi in rullo. "Era difficile rovinare un bel programma come Techetechetè… ci siete riusciti", "Avete rovinato Techetechetè", "Ma perché rovinare un prodotto che ha sempre funzionato?", sono alcuni dei commenti postati su ‘X’ negli giorni scorsi. Un movimento, quello dei critici dello show della Guaccero, che ha poi esultato senza freni una volta uscita la notizia della fine di Techeteche Top Ten. "Amici del Twitter abbiamo vinto", ha scritto un utente. E ancora: "Meno male perché Bianca Guaccero che è bravissima, in questo programma non c’entra nulla", "Mi dispiace perché Bianca Guaccero è molto brava e molto simpatica, ma #techetechete nun se doveva toccà".

Techeteche TopTen cancellato o terminato? La scelta della Rai

Rimane un dubbio, però. E riguarda la scelta della Rai di riproporre Techeteche a partire da domani, lunedì 21 luglio. Secondo fonti interne a Viale Mazzini (e come afferma la stessa Delogu), dello show di Bianca Guaccero erano previste 9 puntate da mandare in onda ogni domenica fino alla fine di agosto. Ma in seguito alla scelta della Rai di trasmetterle ogni giorno a partire da lunedì 14 (probabilmente per ‘disturbare’ il debutto de La Ruota della Fortuna in access prime time), il ciclo del programma sarebbe arrivato a naturale conclusione con la puntata di stasera. L’ipotesi alternativa è quella di una chiusura anticipata dettata dagli ascolti non brillantissimi degli ultimi giorni. Bianca Guaccero, infatti, dopo aver debuttato col botto lunedì sera volando oltre il 19% di share, nei giorni successivi è calata sensibilmente stabilizzandosi tra il 13 e il 15%, molto al di sotto dei risultati raggiunti dal competitor La Ruota della Fortuna che invece viaggia stabilmente oltre il 22% di share.

Bianca Guaccero in lacrime sui social (e fa un annuncio)

In attesa di conoscere la versione ufficiale della Rai (che non si è ancora espressa apertamente sulla vicenda), riportiamo un paio di reazioni di Bianca Guaccero. La conduttrice pugliese ha postato sul suo profilo Instagram uno sfogo sibillino che per molti sarebbe riferito proprio alla chiusura del suo programma: "Credete nei vostri sogni, non negli incubi degli altri". Poi ha postato un reel in cui appare nello studio di Techeteche in lacrime, probabilmente dopo aver registrato uno spezzone di trasmissione su una canzone a lei particolarmente cara. E infine, ha fatto un annuncio proprio sul destino di Techeteche Top Ten, svelando il suo ritorno in onda in un futuro non precisato: "Ci vediamo stasera per l’ultimo episodio inedito di questa nuova stagione, ma Techeteche tornerà presto".

