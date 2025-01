Stasera in tv (20 gennaio): Alfonso Signorini tenta di surclassare Max Giusti Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 20 gennaio: dal proseguimento de Il Conte di Montecristo, fino al Grande Fratello.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 20 gennaio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

La sera del 20 gennaio la programmazione televisiva offre una varietà di opzioni interessanti per gli spettatori italiani. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi di De Martino, seguito dalla miniserie Il Conte di Montecristo. Questa produzione, basata sul celebre romanzo di Alexandre Dumas, segue la storia di Edmond Dantès, un giovane marinaio ingiustamente accusato di tradimento e imprigionato. Dopo anni di prigionia, riesce a fuggire e, assumendo l’identità del Conte di Montecristo, cerca vendetta contro coloro che lo hanno tradito. Su Canale 5 invece prosegue il reality show di Alfonso Signorini, il Grande Fratello 2024, offrendo agli spettatori un’altra serata di dinamiche tra i concorrenti nella casa più spiata d’Italia.

In contemporanea, su Italia 1 viene trasmesso il film The Avengers: Age of Ultron, un capitolo della saga Marvel in cui i supereroi si uniscono per affrontare una nuova minaccia rappresentata dall’intelligenza artificiale Ultron. Passando agli altri canali, su Rai 2 va in onda il programma Boss in Incognito, mentre su Rai 3 è previsto Lo stato delle cose. Infine, su Rete 4 va in onda il programma di attualità Quarta Repubblica.

Per gli appassionati di cinema, altri film in programmazione includono Il Padrino – Parte II su Iris, Le ragazze di Wall Street su TwentySeven e Non ci resta che piangere su Cine 34. Queste pellicole offrono una selezione variegata di generi, dal dramma mafioso al film storico italiano, passando per storie di finanza e intrighi.

