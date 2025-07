'Semplicemente Fiorella', la Mannoia mattatrice su Rai 1: scaletta, ospiti (pazzeschi), chi canta stasera Stasera in tv la serata evento per festeggiare Fiorella Mannoia: gli ospiti vip come Carlo Conti ed Elodie e le anticipazioni

Semplicemente Fiorella è molto più di uno show celebrativo: è un ritratto vivo, personale di un’artista che ha fatto della forza il suo tratto distintivo. Sul palco non ci sono solo grandi nomi, ma amici veri che l’hanno accompagnata nel tempo, tra musica, vita e battaglie condivise. La scelta del Foro Italico come location impreziosisce il tutto, ma è lei, con la sua voce, a tenerlo in piedi senza mai aver bisogno di altro. Il pubblico la ama proprio per questo: perché non ha mai avuto bisogno di trasformarsi per stare al passo, perché rappresenta chi ha imparato a farsi sentire con la testa alta e i piedi per terra. Uno speciale per celebrare i suoi 70 anni che intrattiene e racconta Fiorella Mannoia esattamente com’è sempre stata: semplice, intensa, profondamente vera, con tante star sue amiche pronte a festeggiarla.

Semplicemente Fiorella va in onda stasera in tv – 18 luglio 2025 – su Rai 1, alle 21:30.

