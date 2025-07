Fiorella Mannoia, vita privata: il compagno più giovane di 26 anni e la scelta (drastica) sui figli La cantante è sposata dal 2021 con Carlo Di Francesco, musicista conosciuto negli studi del talent Amici: "Lui è un uomo meraviglioso".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Questa sera, venerdì 28 luglio 2025, Fiorella Mannoia torna con un concerto evento alle Terme di Caracalla. Lo spettacolo, dal titolo ‘Semplicemente Fiorella‘, torna distanza di un anno, ossia da quando l’artista aveva festeggiato sullo stesso palco 70 candeline.

Insieme a lei, nel celebre sito archeologico della Capitale, tantissimi colleghi e amici: da Antonello Venditti ad Arisa, passando per Beppe Fiorello, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo e tanti altri. Della sua lunga e intensa carriera, iniziata nel 1968 con il Festival di Castrocaro, sappiamo praticamente tutto, meno della sua vita privata che custodisce gelosamente, tenendola per quanto più possibile lontana dalla luce dei riflettori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di lei sappiamo che è stata sposata con il cantante e produttore Memmo Foresi, e poi con il compositore Piero Fabrizi, entrambe relazioni finite con il divorzio. Dal 2007, invece, è legata al musicista Carlo Di Francesco. I due hanno 26 anni di differenza e si sono conosciuti negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi, quando lui insegnava canto nel talent e lei veniva chiamata come ospite e giudice. Le nozze sono stata poi celebrate con rito civile il 22 febbraio 2021.

Fiorella Mannoia, l’amore con Carlo Di Francesco: 26 anni più giovane

Da sempre riservatissima sulla sua vita privata, Fiorella Mannoia è stata sposata prima con Memmo Foresi, e poi con Piero Fabrizi per circa vent’anni. Nel 2007, negli studi di Amici, ha conosciuto il musicista Carlo Di Francesco, con cui da allora condivide la vita e che ha spostato il 22 febbraio 2021 in una cerimonia civile e molto riservata. I due hanno 26 anni di differenza: lei infatti è nata nel 1954, mentre lui nel 1980, ma questo non ha mai creato nessun problema, anzi, la coppia è legatissima e condivide tante passione, dai viaggi all’impegno nel sociale.

"Lui è un uomo meraviglioso che mi sta vicino, non ha bisogno di brillare della mia luce. Ognuno ha le sue passioni e non interferiamo nella passione dell’altro. Coltivare delle passioni è la cosa fondamentale, non sei mai solo e bisogna rispettarlo – raccontava Mannoia a Verissimo -. Nessuno mette veti, se voglio andare a cena con le mie amiche io vado a cena con le mie amiche e altrettanto. Nessuno invade la libertà dell’altro e io lo vivo per la prima volta".

Fiorella Mannoia, la maternità e la scelta di non avere figli

Fiorella Mannoia non ha mai avuto figli, una scelta consapevole che rifugge dall’idea che una donna sia completa solo quando è anche madre. "Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano", raccontava la cantante in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Anche quando avrebbe desiderato la maternità, Mannoia decise di non voler provare metodi alternativi: "Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Mi sono detta: ‘Se questo è il mio destino, lo accetto’. E l’ho accettato. In alcune donne, com’è successo in me, il senso del limite naturale supera e ferma quello del desiderio. Tutto quello che c’era da dire l’ho messo in un brano, scritto pensando di dialogare con una ragazza immaginaria, mia figlia che non esiste. Si intitola ‘In viaggio’. Non c’è bisogno di essere madri di fatto per sentircisi. Noi donne siamo già madri, perché è scritto nel nostro DNA, e che ci siano poi figli o meno, quel sentimento rimane vivo in noi’.

Potrebbe interessarti anche