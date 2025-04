Stasera in tv (18 aprile), la rivoluzione del Venerdì Santo: Vespa soffia il posto a De Martino e Nuzzi ‘sparisce’ Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi 18 aprile: dallo speciale di Porta a Porta, alle inchieste di Newsroom e il dramma di Tradimento.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 18 aprile 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent agli show comici, dai talk ai film. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro del prime time del Venerdì Santo, che presenterà diverse novità rispetto alla programmazione delle scorse settimane.

Stasera in tv (18 aprile), cosa vedere: la Via Crucis cambia tutto, Newsroom sfida Tradimento

La prima serata di venerdì 18 aprile 2025 si presenta ricca di proposte molto diverse tra loro, con una programmazione che riesce a parlare a pubblici variegati. Su Rai 1, come da tradizione del Venerdì Santo, viene trasmessa in diretta dal Colosseo la Celebrazione del rito della Via Crucis, un appuntamento di grande valore simbolico e spirituale, seguito ogni anno da milioni di spettatori in cerca di raccoglimento e riflessione. Prima della Via Crucis, alle ore 20.30, ci sarà spazio per una puntata speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa intitolata Il dolore di Maria, che sostituirà il solito appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Rai 2 sceglie il cinema con Diabolik, film ispirato al celebre fumetto italiano, con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone nei panni di Eva Kant. Su Rai 3 invece va in onda Newsroom, il programma condotto da Monica Maggioni che analizza i principali temi dell’attualità internazionale con un approccio rigoroso e approfondito. Su Canale 5, invece, spazio al racconto delle relazioni umane con Tradimento, la serie turca che mescola drammi familiari e colpi di scena, mettendo al centro le dinamiche di una famiglia che si confronta con verità scomode e fragilità emotive. Escluso lo speciale di Porta a Porta che precede la prima serata della Via Crucis, Newsroom e Tradimento saranno sicuramente tra i programmi che si contenderanno lo scettro della serata: da un lato una narrazione analitica e puntale del mondo esterno, dall’altra una storia fatta di sentimenti, conflitti e drammi personali. Due universi diversi che sicuramente divideranno il pubblico.

Intanto Italia 1 punta sull’azione con Memory, film con Liam Neeson, mentre Rete 4 mette in pausa Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e propone un classico del cinema religioso con Il Re dei Re, pellicola storica che ripercorre la vita di Gesù Cristo, scelta in linea con il periodo pasquale.

Completano il quadro della serata alcune proposte cinematografiche trasmesse su altri canali: su Iris c’è Firefox – Volpe di fuoco, film diretto e interpretato da Clint Eastwood; su TwentySeven va in onda R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, una commedia d’azione che unisce mistero e fantasia; mentre su Cine 34 trova spazio Ti presento Sofia, commedia italiana con Fabio De Luigi che affronta con leggerezza e ironia i temi della paternità e delle nuove relazioni. Sarà una serata all’insegna della spiritualità, dell’attualità, dell’azione e dei drammi.

