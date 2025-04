Stasera in tv (11 aprile): Antonella Clerici stravolge The Voice (e poi lo chiude), Quarto Grado fa tremare Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 11 aprile: dalla finale di The Voice Senior, fino alle inchieste di Quarto Grado.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 11 aprile 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (11 aprile), cosa vedere: Antonella Clerici su Rai 1 contro Quarto Grado su Rete 4

La prima serata di venerdì 11 aprile 2025 offre una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare gusti molto diversi. Su Rai 1 torna The Voice Senior, il talent musicale riservato agli over 60, condotto come sempre da Antonella Clerici, che stasera sarà in scena con l’ultima puntata di questa edizione 2025 seguitissima dal pubblico. Per l’occasione, Antonellina inserirà una novità nel regolamento dello show, che stasera ospiterà il meccanismo del televoto per valutare le esibizioni dei finalisti e decidere il vincitore. Prima della gara canora, l’access prime time è affidato all’ormai irrinunciabile Affari Tuoi di Stefano De Martino, che continua a tenere compagnia al pubblico con la sua formula collaudata.

A giocarsi la sfida con Rai 1, come ogni venerdì, la soap Tradimento su Canale 5, che nelle ultime settimane però non è mai riuscita ad avvicinarsi ai dati d’ascolto di The Voice Senior (sette giorni fa. 21,9% contro 14,4% di share) e tutta lascia pensare che, in occasione della finale, Antonella Clerici potrebbe allargare ulteriormente il suo vantaggio. La terza opzione forte della serata è la nuova puntata di Quarto Grado. Il programma, guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna ad approfondire i casi di cronaca nera più discussi e controversi con la solita formula fatta di indagini inedite e dibattiti che nel corso degli anni ha fornito al programma un solido zoccolo duro di pubblico che gli permette di stazionare spesso e volentieri attorno al 10% di share e di insidiare in più di un’occasione Canale 5.

Programmi tv stasera, venerdì 11 aprile

Su Rai 2 spazio al cinema con Air – La storia del grande salto, il film diretto da Ben Affleck che racconta la nascita dell’accordo tra Michael Jordan e Nike, una svolta epocale nel mondo dello sport e del marketing. Rai 3 invece punta sull’informazione con Newsroom, programma di approfondimento giornalistico che si concentra sui temi più caldi dell’attualità, mentre Italia 1 opta per l’azione con Taken 3 – L’ora della verità, terzo episodio della saga con Liam Neeson, che promette tensione e ritmo incalzante. Non mancheranno, rispettivamente su La7 e Nove, i soliti appuntamenti del venerdì sera con Propaganda Live e Fratelli di Crozza.

Tra i film in onda sui canali tematici, su Iris c’è il classico Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood nei panni di un detenuto intenzionato a evadere dalla celebre prigione. Su TwentySeven si ride e si corre con Rush Hour – Missione Parigi, mentre Cine 34 propone una serata all’insegna della comicità italiana con Le Comiche, film cult amato da intere generazioni.

