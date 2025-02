Stasera in tv (1 febbraio): De Martino e Liorni, l'alleanza Rai per detronizzare Maria De Filippi I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 1 febbraio. Su Rai 1 continua lo spettacolo di Liorni, mentre C'è posta per te prosegue la corsa al successo

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 1 febbraio 2025, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (1 febbraio), Marco Liorni su Rai 1 sfida De Filippi su Canale 5

La prima serata televisiva di oggi offre una varietà di programmi per soddisfare diversi gusti del pubblico. Su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda Ora o mai più, il programma musicale di Marco Liorni che offre una seconda chance a cantanti del passato per rilanciare la loro carriera. Ad anticipare la prima serata troviamo il successo di Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi di Stefano De Martino, che come ogni sabato trainerà la prima serata del primo canale con ascolti stratosferici. Su Canale 5, verrà trasmesso C’è posta per te, il celebre people show condotto da Maria De Filippi, che racconta storie emozionanti e riunisce persone dopo lunghe separazioni. Mentre Ora o mai più punta sulla musica e sulla nostalgia, offrendo performance dal vivo di artisti desiderosi di tornare alla ribalta, C’è posta per te si concentra sulle storie personali, spesso toccanti, che coinvolgono il pubblico a livello emotivo. La scelta tra i due programmi dipenderà dall’interesse dello spettatore per la musica dal vivo o per le storie di vita reale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda gli altri canali, Rai 2 propone la serie Elsbeth, mentre Rai 3 trasmette il film Rapito. Su Italia 1 intanto andrà in onda il film Nanny McPhee – Tata Matilda, una commedia familiare del 2005 in cui una governante magica, interpretata da Emma Thompson, utilizza incantesimi per disciplinare sette bambini indisciplinati. Rete 4, invece offre il film Io sto con gli ippopotami, una commedia avventurosa del 1979 con Bud Spencer e Terence Hill.

Infine, proseguendo coi film, su Iris sarà trasmesso il film Rapimento e riscatto, un thriller del 2000 con Meg Ryan e Russell Crowe. Su TwentySeven andrà in onda Scuola di Polizia 2: Prima missione. Su La 5 sarà proposto Rosamunde Pilcher: Come stregata, un film romantico basato sui romanzi dell’omonima scrittrice britannica.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche