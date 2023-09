Stasera c'è Cattelan torna su Rai 2 (senza Belen): si riparte da Annalisa e Tedua Alessandro Cattelan torna in onda con il suo late show: al suo fianco ritroviamo gli Street Clerks e Mike Lennon. Le anticipazioni della prima puntata.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

A partire da questa sera – martedì 26 settembre – Alessandro Cattelan è pronto per inaugurare la seconda edizione di Stasera c’è Cattelan: il conduttore è sbarcato su Rai 2 durante la passata stagione televisiva, portando il suo late show dallo stile inconfondibile sulla tv di Stato e riuscendo a conquistare anche i più scettici. Visto il grande successo ottenuto, il servizio pubblico ha deciso di rinnovare la trasmissione, che riparte con un grande trio di ospiti. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere su questa nuova stagione.

Stasera c’è Cattelan, la nuova stagione

Così come è stato per molti anni su Sky, anche dopo il passaggio a Rai 2 Alessandro Cattelan ha scelto di rimanere fedele a sé stesso e mantenere il suo personalissimo tocco, portando nella televisione italiana un late show in pieno stile americano. Gli ospiti di Stasera c’è Cattelan non sono soltanto protagonisti di banali e noiose interviste, ma si mettono in gioco – accompagnate ovviamente dal conduttore in persona – in una serie di sketch, canzoni, giochi, quiz e qualunque altra cosa baleni nella mente di Cattelan e dei suoi autori. Anche per questa seconda stagione, dunque, il padrone di casa promette che ne vedremo delle belle. Invariato anche il cast fisso della trasmissione: come lo scorso anno, anche questa volta il conduttore è affiancato dai fedelissimi Street Clerks, la band scoperta a X Factor nell’ormai lontano 2013 e che accompagna musicalmente tutti i programmi di Cattelan fin dal 2014. Confermata anche la presenza di Mike Lennon, il rapper che a Stasera c’è Cattelan ha conquistato tutti con i suoi interventi dall’ormai noto "podietto".

I primi ospiti di Stasera c’è Cattelan

Per la prima puntata di Stasera c’è Cattelan, Alessandro Cattelan può contare su tre ospiti illustri. Innanzitutto Tedua, tra i nomi più in voga della musica italiana degli ultimi anni, che ha conquistato le vette di tutte le classifiche con il suo nuovo album La Divina Commedia. La seconda ospite è Cecilia Sala, giornalista nota soprattutto come inviata di guerra; da diverso tempo è la voce del podcast Stories e ha appena pubblicato il libro L’incendio. Infine, ma non per importanza, Annalisa, la star del pop italiano che anche nell’estate 2023 ha sfornato una hit dopo l’altra, da Bellissima a Mon Amour, fino all’ultima uscita Ragazza sola. Quest’ultima ha accettato l’invito di Alessandro Cattelan dopo l’improvviso forfait di Belen Rodriguez: la showgirl argentina era già stata annunciata come prima ospite della stagione, ma pochi giorni fa ha annunciato che non ci sarà.

Quando e dove vedere Stasera c’è Cattelan

La seconda stagione di Stasera c’è Cattelan inizia questa sera, martedì 26 settembre, in seconda serata su Rai 2. La puntata ha inizio alle 23, subito dopo Belve. Il programma va in onda tutti i martedì e mercoledì, e tutte le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.

