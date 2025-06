Bezos al matrimonio niente Lady Gaga, ecco chi è stato il cantante dell’ultimo party I rumor davano per certa la presenza di Lady Gaga al party di matrimonio di Bezos, ma le due star scelte sono state Usher e Dj Cassidy.

Si è conclusa in grande stile la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez con un evento spettacolare all’Arsenale di Venezia. Una location unica che ha unito la storia navale e il fascino industriale, trasformandosi per una notte in un palcoscenico mozzafiato per circa 200 ospiti tra vip internazionali, personalità della finanza e star dello spettacolo.

Per l’ultima serata, dedicata al gran ballo di chiusura in stile carnevale di Venezia con gli invitati in abiti e maschere d’epoca, la coppia aveva fatto crescere le aspettative con voci insistenti sulla presenza di Lady Gaga come grande ospite musicale. Secondo le indiscrezioni, prima si parlava di un’esibizione di Gaga da sola, poi di un possibile duetto con Elton John.

Bezos matrimonio senza Lady Gaga, sul palco Usher e Dj Cassidy

Tuttavia, le due icone della musica non sono mai arrivate all’Arsenale: al loro posto, a infiammare la pista ci ha pensato la star mondiale dell’R&B Usher, protagonista di un live travolgente che ha alternato ballate sensuali e ritmi dance, conquistando tutti gli invitati con una scaletta dei suoi più grandi successi. Usher, reduce dal celebre halftime show del Super Bowl, ha regalato uno spettacolo energico che ha trasformato la serata in un evento indimenticabile.

Dopo di lui, le consolle sono passate nelle mani di DJ Cassidy, famoso per aver suonato alle feste più esclusive di Hollywood e alla Casa Bianca, nonché alla celebrazione del cinquantesimo compleanno e all’insediamento presidenziale di Barack Obama nel 2009, oltre che al matrimonio di Beyoncé e Jay-Z nel 2008. Cassidy ha proposto un mix irresistibile di classici dance e hit contemporanee, trasformando l’Arsenale in un dancefloor elegante sotto le stelle.

La serata di venerdì, invece, si era svolta all’Isola di San Giorgio, dove il primo cantante ospite del matrimonio di Bezos era stato Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, che aveva emozionato gli ospiti con un repertorio che spaziava dai classici italiani al pop internazionale.

L’allestimento delle due serate è stato curato nei minimi dettagli: luci d’atmosfera, scenografie floreali, installazioni artistiche e persino una passerella galleggiante per l’ingresso degli sposi hanno reso le location ancora più spettacolari. Gli ospiti sono stati accolti con champagne e cucina stellata, vivendo un’esperienza che ha combinato musica, glamour e suggestioni uniche nella splendida cornice di Venezia. Una celebrazione che, tra indiscrezioni e colpi di scena, ha confermato il matrimonio di Bezos e Sanchez come uno degli eventi più iconici dell’anno, anche per via delle proteste di diversi attivisti arrestati in piazza San Marco e finiti sulle pagine di tutto il mondo.

