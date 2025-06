Ultimo, il segreto dietro i Sogni Appesi: il docufilm che svela ferite e un ritratto del cantante che commuove Dal parchetto di periferia ai sold out negli stadi: Ultimo apre il cuore ai fan e mostra le radici, le paure e la forza che lo hanno reso un fenomeno unico.

Il nome vero è Niccolò Moriconi, ma tutti lo conoscono e lo venerano come Ultimo, il cantante che, negli ultimi anni, colleziona successi su successi, riempendo stadi in ogni parte d’Italia e facendo emozionare milioni di fan con la sua voce profonda e intensa. La musica sua musica piace e colpisce per i testi autentici che esprimono emozioni come amore, solitudine e speranza. Ha raggiunto il successo vincendo Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze, e da lì è stato un crescendo tra dischi di platino e riempiendo stadi. È apprezzato perché riesce a trasformare le fragilità in poesia e, le sue canzoni diventano spesso la colonna sonora di chi si riconosce nella sua sensibilità. Due anni fa, Ultimo ha svelato un lato inedito della sua vita nel documentario Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi, disponibile in streaming su Prime Video. Vediamo insieme di cosa parla.

Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi, di cosa parla il docufilm

I fan di Ultimo non possono lasciarsi sfuggire il docufilm intitolato Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi, prodotto da Think Cattleya con Maestro e diretto dai Broga’s. Il progetto segue il viaggio del cantautore italiano attraverso quindici stadi, offrendo una prospettiva nuova sulla sua vita e carriera, spesso trascurata dai media. Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, si apre per la prima volta, mostrando aspetti personali e intimi fino ad ora sconosciuti ai fan. In soli quattro anni, grazie a talento, determinazione e sacrificio, Ultimo è diventato un fenomeno musicale italiano, conquistando 59 dischi di platino, 20 d’oro e un pubblico di oltre 600.000 spettatori nel suo primo tour negli stadi.

Il docufilm ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dai primi studi al pianoforte all’ascesa rapida dai club agli stadi, fino allo stop causato dalla pandemia e alla successiva ripresa con un tour eccezionale in quindici stadi. Un momento memorabile è la notte prima del concerto al Circo Massimo, quando un grande striscione davanti al Colosseo ha consacrato Ultimo "Principe degli Stadi". Il racconto autentico di un giovane artista che ha scelto di stare "dalla parte degli ultimi per sentirsi primo", diventando il più giovane italiano a fare un tour negli stadi. Proprio ieri, domenica 29 giugno 2025, Ultimo si è esibito a Lignano. Ventottomila fan hanno riempito lo stadio Teghil per il concerto del cantautore romano, che ha iniziato con Il bambino che contava le stelle. Nonostante il caldo intenso, i più appassionati sono arrivati giorni prima per assicurarsi un posto vicino al grande palco a forma di chitarra, creando un’atmosfera di forte legame e affetto.

Dove vedere in streaming Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi

Potrete vedere in streaming il docufilm Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi, sulla piattaforma Prime Video.

