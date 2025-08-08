Spider-Man: Brand New Day, torna Zendaya con Tom Holland (e 'rovina la festa' ai fan): lo scatto virale dal set e le teorie La protagonista di Euphoria è riapparsa nei panni di MJ in una foto che sta facendo il giro del web. Ma lo spoiler ha colto di sorpresa parecchi appassionati. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Si parla di Spider-Man, e stavolta il brivido non arriva da un acrobatico salto tra i grattacieli di New York, ma da una sequenza rubata tra le strade scozzesi: le prime foto dal set di "Brand New Day", nuovo capito della saga con Tom Holland, stanno facendo il giro del web, scatenando una valanga di reazioni da parte dei fan. Soprattutto perché negli scatti riappare Zendaya, apparentemente nei panni della storica fidanzata di Spider-Man, MJ. Ma tra entusiasmo alle stelle e re-post immancabili, scatta il timore sull’effettivo ritorno a pieno regime dell’attrice di Dune e Euphoria. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Spider-Man: Brand New Day, gli scatti rubati con Zendaya e Tom Holland

La saga dell’Uomo Ragno ci ha ormai abituati a colpi di scena, cuori spezzati e intrecci da manuale, ma l’attesa per il quarto capitolo con Tom Holland è tutta un’altra cosa. E stavolta le indiscrezioni più calde arrivano da TikTok, fonte inesauribile di spoiler e rumor sul mondo di Hollywood. Sul set di Spider-Man: Brand New Day è infatti spuntata Zendaya, di nuovo nei panni di MJ: e le domande dei fan sono fioccate di conseguenza. Anche perché la chiusura dell’ultimo film era stata chiara: Peter Parker, per salvare il multiverso, era stato costretto a far dimenticare a tutti la sua identità. Compresa MJ. Quindi come si spiegano gli scatti dei due attori insieme sul set?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scena chiave che ha mandato in delirio gli appassionati (rovinando però una sorpresa bellissima) è una in particolare. Peter Parker, visibilmente provato, in piedi davanti alla tomba di zia May. Accanto a lui, si nota MJ, che tiene un guinzaglio – dettagli che hanno acceso nuove teorie sulla trama e sulle future dinamiche tra i protagonisti.

Il futuro di Zendaya, tra il franchise di Spider-Man e Dune 3

Nel 2021 "No Way Home" aveva chiuso un ciclo: il sacrificio di Peter Parker aveva lasciato gli spettatori con un pugno di mosche, con il protagonista, come detto, costretto a cancellare ogni affetto per salvare il multiverso. E ora? "Brand New Day" promette di ribaltare nuovamente gli equilibri – tra ricordi perduti, amori apparentemente impossibili e una possibile riconciliazione che, a detta di molti, potrebbe essere destinata solo alla parte finale del film. La produzione in concomitanza con l’impegno di Zendaya per "Dune 3" alimenta inoltre i sospetti, facendo pensare a una partecipazione limitata dell’attrice (ma carica di significato).

Il look dell’attrice, negli scatti rubati dal set, non lascia comunque spazio a dubbi: stessi capelli, stesso sguardo, stessa grinta che ha reso MJ uno dei personaggi più amati del franchise Marvel. La domanda che rimbalza sui social però è una sola: quanto sarà davvero presente Zendaya nel nuovo Spider-Man? Alcuni fan puntano su una rinnovata centralità del personaggio, altri temono un’apparizione fugace. Le immagini rilasciate e l’atmosfera drammatica della scena suggeriscono che la Marvel abbia in serbo almeno una sequenza memorabile – il classico momento da lacrime in sala, capace di far discutere per settimane.

Insomma, fra teorie varie, hype e qualche polemica (già serpeggiante nei forum e tra gli utenti di X e TikTok), una cosa la possiamo dire: "Brand New Day" sarà molto più di un semplice sequel. Sarà un capitolo che promette di emozionare, dividere e, forse, dare una risposta definitiva ai fan che da anni inseguono il sogno di vedere Peter e MJ ancora insieme. Che sia per pochi minuti o per tutto il film, Zendaya è tornata – e il web non può fare altro che aspettare, trepidante, la verità dietro le nuove foto dal set.

Potrebbe interessarti anche