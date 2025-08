Kelley Mack, morta l'attrice di The Walking Dead: la causa della morte e il ricordo (dolcissimo) della sorella Kelley Mack, star di The Walking Dead e tante altre serie, muore a 33 anni: talento poliedrico e una carriera brillante spezzata da un raro tumore al cervello.

Il mondo del cinema è nuovamente in lutto, in particolare, tutti i fan di The Walking Dead. Nelle scorse ore abbiamo appreso la triste notizia della morte di Kelley Mack, giovanissima attrice di 33 anni, e star di diverse serie e miniserie di successo. Il decesso è avvenuto sabato, nella sua città natale, Cincinnati, dopo una battaglia contro un glioma, un raro tumore del sistema nervoso centrale. Se n’è andata come una guerriera, aveva una lunghissima vita davanti a sé e, noi vogliamo ricordarla spiegandovi dove potrete (ri)vederla in streaming e capire che talento poliedrico ha perso il cinema.

Addio a Kelley Mack, dove vedere l’attrice e produttrice nelle serie e nei film in streaming

E’ una di quelle notizie che non avremmo mai voluto leggere, ma che purtroppo abbiamo fatto e vi riportiamo. Kelley Mack, attrice nota per il suo ruolo in The Walking Dead e per numerose apparizioni in film, serie TV e spot pubblicitari, è scomparsa il 2 agosto a Cincinnati a causa di un glioma, un raro tumore del sistema nervoso, come ha confermato la sua famiglia. Aveva 33 anni. Mack è entrata nel cuore di milioni di persone, soprattutto per aver interpretato il personaggio di Addy in cinque episodi della nona stagione della celebre serie AMC tra il 2018 e il 2019. Nell’episodio conclusivo della stagione, il suo personaggio, insieme ad altri dieci, viene catturato dai Sussurratori, evento che porta a tragiche conseguenze. Tra i suoi lavori figurano anche ruoli da guest star in serie come 9-1-1, Chicago Med (dove ha interpretato Penelope Jacobs), Schooled (spin-off di Modern Family) e varie miniserie, come Unusual Suspects (2015), Grayson: Earth One (2015), Not Your Average Joe (2016), Unscrewed (2016). Al cinema ha preso parte a pellicole come Broadcast Signal Intrusion accanto a Harry Shum Jr., Mr. Manhattan, Delicate Arch (2024) e un prossimo film in uscita nel 2025, Universal.

Di seguito, vi sveliamo dove vedere in streaming i titoli che vi abbiamo riportato:

The Walking Dead: Disney+, Netflix

9-1-1: Disney+

Chicago Med: Prime Video, NOW

Schooled: Prime Video (ma solo in lingua originale)

Unusual Suspects: Netflix

Gryson – Earth One: non disponibile

Not Your Average Joe: non disponibile

Unscrewed (2016): non disponibile

Broadcast Signal Intrusion: Prime Video (ma solo in lingua originale)

Mr. Manhattan: Prime Video, Apple TV

Delicate Arch: Prime Video (solo in lingua originale)

La carriera di Kelley Mack

Kelley Lynne Klebenow, detta Mack, nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, ha iniziato a recitare da bambina in spot pubblicitari. Ha ricevuto un premio dalla Tisch School of the Arts per il suo ruolo nel film The Elephant Garden (2008). Negli ultimi 11 anni ha lavorato a Los Angeles in cinema, TV, pubblicità e doppiaggio, prestando la voce a Gwen Stacy in Spider-Man: Un nuovo universo. Ha prodotto e diretto diversi cortometraggi, vincendo premi e nomination. Mack lascia la famiglia e il fidanzato Logan Lanier. I funerali si terranno il 16 agosto a Glendale, Ohio, con una commemorazione prevista anche a Los Angeles.

Le parole della sorella di Kelly Mack

Queste le parole della sorella in un post pubblicato sull’account Instagram dell’attrice: "È con incredibile tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e ardente è passata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dovremo andare. Kelley se n’è andata serenamente sabato sera, alla presenza dell’amorevole madre Kristen e della fedele zia Karen. Kelley ha già raggiunto molti dei suoi cari sotto forma di farfalle. Mancherà a così tante persone, un dolore che le parole non possono esprimere. Voglio che sappiate quanto coraggiosa sia stata quella figlia di pu**ana, soprattutto quando ha deciso di fare il grande passo per ricongiungersi a Dio. Sono così orgogliosa di lei".

