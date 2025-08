Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film animato sull’eroe anarchico di Terra-138 pronto a scuotere il multiverso.

Ebbene sì, i fan di Spider-Man saranno felicissima di questa notizia (non ne abbiamo dubbi). In attesa dell’uscita di Beyond the Spider-Verse, Sony Pictures Animation ha iniziato a lavorare a uno spin-off incentrato su Spider-Punk, uno dei personaggi più apprezzati di Across the Spider-Verse. Il progetto è curato da Daniel Kaluuya, che ha doppiato il personaggio nel film originale, insieme ad Ajon Singh. Anche se i dettagli non sono ancora noti, è probabile che Kaluuya torni a dare voce a Hobie Brown, la versione punk di Spider-Man. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Spider-Punk, cosa sappiamo sul film d’animazione curato da Daniel Kaluuya

Sony Pictures Animation ha annunciato un film animato dedicato a Spider-Punk, personaggio già apparso in Spider-Man: Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse, doppiato da Daniel Kaluuya. Proprio Kaluuya, insieme ad Ajon Singh (Primetime), si occuperà della sceneggiatura. Non è ancora stata rivelata la trama. Spider-Punk, alias Hobie Brown, è una versione alternativa di Spider-Man, con uno spirito ribelle e anarchico. Vive su Terra-138 e combatte contro sistemi corrotti. È stato creato da Dan Slott e Olivier Coipel, debuttando nel 2015 in The Amazing Spider-Man #10. Sony punta a replicare il successo dei precedenti film animati: Un Nuovo Universo ha incassato oltre 349 milioni di dollari e vinto l’Oscar come Miglior Film d’Animazione, mentre il sequel ha superato i 690 milioni.

Il terzo capitolo, Beyond the Spider-Verse, arriverà il 25 giugno 2027. L’universo di Spider-Man continuerà ad espandersi anche con la serie Spider-Noir, con Nicolas Cage, prodotta da MGM+. Prossimamente, Kaluuya sarà anche produttore di un film live-action su Barney, realizzato con Mattel e A24. Singh ha invece scritto e prodotto Primetime, film con Robert Pattinson ispirato al programma To Catch a Predator.

Dove vedere in streaming la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Restando in tema, ricordiamo la celebre trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Il primo film del 2002 presenta Tobey Maguire nei panni di Peter Parker, uno studente timido che diventa supereroe dopo essere stato morso da un ragno modificato. Maguire si è impegnato molto per rendere credibile il personaggio, imparando a utilizzare lo skateboard e i rollerblade, mentre il regista Sam Raimi ha trovato il modo di inserire quel pizzico di umorismo attraverso le espressioni dell’attore. Nel secondo film (2004), la storia si fa più oscura con l’arrivo del Dottor Octopus (Alfred Molina), un antagonista piuttosto complesso, realizzato con una combinazione di effetti speciali pratici e CGI, che ha reso la performance molto impegnativa per l’attore. Il terzo capitolo (2007) è il più controverso, con tre villain (Venom, Sandman e Goblin Nero). Inoltre, interessante è la scelta di Topher Grace per Venom, diversa dall’idea iniziale di Raimi.

Tra le curiosità, sappiamo che il costume di Spider-Man è stato realizzato con una tecnica "wet look" per un effetto realistico e tridimensionale, che ha influenzato i film successivi. Infine, altra curiosità ‘sfiziosa’ è che Tobey Maguire si ruppe il naso durante una scena d’azione, ma continuò a girare, dimostrando grande impegno. Di seguito, vi riportiamo dove vedere in streaming tutti e tre i film:

Spider-Man (2002): Prime Video, Rakuten TV, Netflix, Apple TV.

Spider-Man 2 (2004): Rakuten TV, Apple TV, Prime Video, Netflix.

Spider-Man 3 (2007): Prime Video, Netflix, Rakuten TV, Apple TV.

