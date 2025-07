Eddie Murphy è l’ispettore Clouseau nero de La Pantera Rosa e rilancia Shrek 5 con lo spin-off di Ciuchino: i dettagli Eddie Murphy stravolge La Pantera Rosa vestendo i panni di Clouseau, anticipa Shrek 5 e svela il nuovo film dedicato a Ciuchino, tra risate e sorprese animate.

Che sia un’icona indiscussa del cinema, è assodato, ma che sia uno dei geni della risata, lo è ancora di più. Eddie Murphy è uno degli attori più amati in assoluto per la sua grande simpatia e per i ruoli iconici che ha ricoperto nel corso della sua carriera (basti pensare a Una Poltrona Per Due o a Il Principe Cerca Moglie). Di recente, abbiamo appreso che vestirà i panni di un personaggio diverso, che si allontana un po’ da come siamo abituati a vederlo di solito: infatti, sarà l’ispettore Clouseau nel nuovo film de La Pantera Rosa. Inoltre, come se non bastasse, ha fornito anche degli aggiornamenti su Shrek 5, in particolare sullo spin-off incentrato su Ciuchino. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Eddie Murphy sarà l’ispettore Clouseau nel nuovo film de La Pantera Rosa

Eddie Murphy, noto per i suoi ruoli in franchise famosi, nelle scorse ore, ha annunciato che interpreterà l’ispettore Clouseau nel prossimo film sulla Pantera Rosa. In un’intervista con Al Roker sul Today, ha detto: "Mi sto preparando a fare un [film biografico su] George Clinton, [il suo collettivo musicale] Parliament-Funkadelic. Mi sto preparando a fare George Clinton", e ha aggiunto: "Ho già iniziato Shrek 5. E sarò… l’ispettore Clouseau nel prossimo film della Pantera Rosa". Quando Roker ha chiesto se il personaggio, tradizionalmente francese, manterrà questa caratteristica con Murphy, l’attore ha risposto: "Forse. Beh, deve essere francese, ma potrebbe anche essere haitiano. Ti dirò, è nero. È nero, di sicuro." L’ispettore Clouseau, creato da Peter Sellers nel film originale del 1963 diretto da Blake Edwards, è un detective goffo che deve fermare un ladro di gioielli che vuole rubare il diamante Pantera Rosa. Il personaggio, una parodia di Hercule Poirot di Agatha Christie, è stato interpretato da diversi attori nel corso degli anni, inclusi Alan Arkin, Roger Moore e Steve Martin.

Eddie Murphy rivela qualche dettaglio su Shrek 5 e sullo spin-off su Ciuchino

Ma Murphy non sarà impegnato solo nel ruolo dell’ispettore Clouseau. L’attore ha annunciato aggiornamenti su Shrek 5 e lo spin-off dedicato a Ciuchino. Il doppiaggio di Shrek 5, previsto per il 23 dicembre 2026, è ancora in corso. Lo spin-off su Ciuchino inizierà le riprese a settembre e uscirà tra circa tre anni. La pellicola racconterà la storia di Ciuchino, sua moglie drago e i loro figli metà drago e metà asini. Murphy tornerà a doppiare Ciuchino insieme a Mike Myers (Shrek) e Cameron Diaz (Fiona), con Zendaya che interpreterà la figlia di Shrek e Fiona. La saga di Shrek si basa sul libro di William Steig e ha avuto successo con quattro film principali e uno spin-off dedicato al Gatto con gli stivali.

