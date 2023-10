Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la famiglia di lei lo cancella dai social I due influencer sembrano entrati in una crisi senza uscita, anche la famiglia di Sophie si schiera togliendo il follow a Basciano.

Fonte: Mediaset Infinity

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più in crisi, oggi un ulteriore dettaglio non è sfuggito ai fan. I neo genitori stanno attraversando un periodo davvero turbolento, che si ripercuote anche sui loro affetti più vicini. Proprio nelle ultime ore la famiglia di Sophie ha deciso di cancellare letteralmente dai social Alessandro, infatti sono spariti i loro segui sul profilo Instagram dell’influencer. La notizia è stata confermata da Alessandro Rosica, che già da diversi mesi aveva anticipato come il rapporto tra i due sia giunto al capolinea nonostante i tentativi di salvare la famiglia per il bene della loro piccola.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi sempre più profonda

Nelle ultime ore anche un amico vicino alla coppia aveva parlato di rapporto molto teso tra i due, con l’esperto di gossip Amedeo Venza che però aveva acceso una speranza nei fan: "Tutte le coppie vivono una crisi, l’importante è recuperare, sempre se si può recuperare". Ora però un nuovo capitolo della querelle tra i due, con il gesto forte della famiglia della ragazza schieratasi dalla sua parte. Nel linguaggio moderno dei social media un segui messo o tolto può spostare molto gli equilibri della relazione, sembra proprio che dunque anche le persone più vicine a Sophie abbiano preso coscienza di una frattura difficilmente riconducibile. C’è da sottolineare che lei non ha mai attaccato pubblicamente Alessandro Basciano, ma c’è un dettaglio degli ultimi giorni che aiuta a far maggiore luce sui motivi della crisi.

Basciano infedele? L’indiscrezione sui social

In passato diversi utenti avevano parlato dei possibili motivi di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sottolineando come lui potrebbe aver compiuto atti di infedeltà: "Lei avrebbe scoperto chat con altre donne e sarebbe entrata in crisi", le parole riportate sui social. Nell’ultima settimana poi l’influencer era stato intercettato in aeroporto intento a parlare con una misteriosa ragazza, immagine diventata virale e giunta sino agli occhi di Sophie che avrebbe reagito piuttosto male. Sembrano lontano dunque i momenti della gravidanza e il grande amore mostrato a benificio di followers.

Niente Pechino Express per la Codegoni

Una delle coppie più amate del gossip nostrano sembra dunque scoppiata definitivamente, infatti l’ultima volta che li abbiamo visti insieme sorridenti è stato al Festival di Venezia ma anche lì sembrava più una trovata pubblicitaria. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano ospiti di alcuni sponsor e non potevano evitare di comparire insieme, infatti poi hanno evitato accuratamente la festa post red carpet a cui erano stati invitati sfuggendo ai microfoni della stampa. La crisi sembra continuata fino a questo punto di non ritorno. La ragazza avrebbe dovuto anche partecipare a Pechino Express insieme ad Antonella Fiordelisi, ma tutto è saltato proprio a causa di uno scontro con il compagno. Staremo a vedere i prossimi aggiornamenti e se arriveranno altri like o no follow chiarificatori per scoprire se davvero il loro amore dopo pochi mesi dalla nascita di Celine è già finito.

