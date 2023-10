Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la conferma dell'amico: è grave Momenti di alta tensione per la coppia social. Forse a causa del nuovo ruolo di genitori, forse per incomprensioni mai totalmente risolte, i due si allontanano sempre più

La tanto chiacchierata rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua ad infiammare il dibattito dei fan della coppia. I dubbi sono tanti: si tratta di una mossa pubblicitaria per riportare attenzione sulla coppia, o qualcosa non funziona realmente? Quel che è certo è che tra i due (forse ex) innamorati ormai c’è un certo distacco. Infatti solo alcuni giorni fa la ragazza era apparsa in pubblico senza il famoso anello di fidanzamento donatole dal DJ, quando le chiese di sposarlo proprio un anno fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Essendo molto attenti a queste cose, il pubblico si è chiesto se l’assenza dell’anello non nascondesse qualcosa di importante.

La crisi confermata

Ad alimentare le voci ci ha pensato qualche settimana fa Alessandro, che è stato visto parlare in aeroporto con una ragazza sconosciuta, collega o amica? Oppure c’è dell’altro? Forse la seconda ipotesi, dal momento che Sophie aveva poi postato e poi rimosso (rendendo la cosa ancora più sospetta) tra le sue Instagram stories una canzone di Shakira a tema tradimento. Ma secondo alcuni fan la storia è stata cancellata solo per evitare fraintendimenti. Le cose si complicano però con le notizie degli ultimi giorni, secondo cui Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sarebbero ai ferri corti. A rivelarlo ci ha pensato Amedeo Venza. Intervenuto nella rubrica Chit e Chat organizzata sul profilo Instagram Sdl.Tv. Il gossipparo ha confermato che l’affiatatissima coppia sta vivendo un momento decisamente buio della loro storia, dal quale non è detto che riusciranno a riprendersi. Non sembra però che la cosa stia spaventando particolarmente la coppia, dal momento che quanto meno Basciano è intenzionato a trovare un nuovo equilibrio con Sophie.

Nulla è perduto

Stando a quanto detto da Amedeo: "Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, tutte le coppie vivono una crisi. L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare". L’amore tra i due non sarà forse finito, ma probabilmente la nascita della piccola Celine ha contribuito a confondere gli equilibri della coppia. Venza inoltre ha specificato di sentire Basciano molto spesso: "Sento sempre Ale, ovvio che gli dispiace per questi periodi difficili con Sophie, ma secondo me ci regaleranno belle sorprese". Queste parole, anche se non sono quello che i fan della coppia probabilmente speravano, riaccendono un po’ di fiducia, facendo pensare che nulla sia perduto tra i due, e che il tempo riuscirà ad appianare de divergenze nate negli ultimi mesi.

