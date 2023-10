Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la dedica scaccia-crisi: cosa succede Dopo la “scomparsa” dell’anello di fidanzamento si parlava di periodo delicato tra i due ex vipponi, ma improvvisamente spunta una storia col tenero messaggio

Crisi o pace fatta? La coppia degli ex vipponi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è ancora avvolta nel mistero e la loro situazione continua a essere poco chiara agli occhi dei fan. Da tempo si parlava di un periodo buio tra i due, certificato dalla "scomparsa" dell’anello di fidanzamento dal dito dell’ex volto di Uomini e Donne. Sophie aveva iniziato a mostrarsi su Instagram senza il pegno d’amore del suo compagno, lasciando intuire la possibilità di un’ennesima crisi col compagno Alessandro. A sorpresa, invece, l’allarme sembra essere rientrato, grazie a una storia pubblicata dall’ex corteggiatore con tanto di dedica d’amore nei confronti della fidanzata e della figlia Céline Blue. Scopriamo cosa sta succedendo.

Sophie Codegoni: la dedica di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha pubblicato una storia su Instagram in cui si possono vedere la sua compagna Sophie Codegoni e la loro figlia, la piccola Céline Blue, nata lo scorso 12 maggio. La madre tiene in braccio la bambina in macchina mentre il dj, al posto di guida, aggiunge la dedica "Vi amo" con tanto di emoticon del cuore.

Il video arriva in un momento a dir poco sorprendente per la coppia, attorno alla quale circolavano voci di crisi sempre più insistenti, anche e soprattutto dopo che Sophie si era mostrata senza anello di fidanzamento. Dopo tanti momenti delicati (tra i quali la crisi durata nemmeno 24 ore), l’amore tra i due sembrava poter essere realmente giunto al capolinea di fronte a un gesto così plateale e invece, nell’incredulità di tanti follower (che continuano ad accusare la coppia di sfruttare questi tira e molla creati ad hoc per mantenere visibilità), è arrivata la conferma del loro sentimento.

Per i fan si delinea ora una situazione difficile da decifrare: dopo innumerevoli momenti "no", unfollow sui social e crisi superate, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano più uniti che mai e ben lontani da un punto di non ritorno, ma delle nozze ancora nessuna notizia. Risale infatti ormai a più di un anno fa la teatrale proposta di matrimonio di Alessandro, che aveva chiesto in sposa Sophie sul red carpet del Festival di Venezia con un anello da 0,88 carati del valore di circa 10mila al momento scomparso nel nulla. E la sensazione è che i misteri non siano finiti qua, anche se – almeno per il momento – l’amore della coppia sembra essere rimasto intatto.

