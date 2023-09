Sophia Loren operata d’urgenza dopo una caduta: come sta, parla l'agente Caduta in casa e operazione di tre ore per l’attrice 89enne, che ha riportato la frattura del femore. Il suo manager Giusti tranquillizza i fan: “Sta bene”

Brutta disavventura e ore d’ansia per Sophia Loren. La diva simbolo del cinema italiano del XX secolo, che lo scorso 20 settembre ha festeggiato il traguardo degli 89 anni, è caduta in casa riportando alcune fratture. Lo riporta l’edizione online del Corriere della sera, che svela che la Loren è stata sottoposta a un’operazione chirurgica andata a buon fine. L’incidente domestico sarebbe avvenuto nella sua abitazione di Ginevra, dove l’attrice vincitrice di due premi Oscar vive da diversi anni.

Sophia Loren operata dopo incidente domestico: come sta

Quando è caduta, Sophia Loren era in compagnia della governante e dell’assistente Ninni che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Trasportata nel giro di pochi minuti in ospedale, all’attrice è stata diagnosticata la frattura del femore. Nelle ore successive è stata sottoposta a un intervento presso una clinica di Ginevra; l’operazione, durata tre ore, ha avuto esito positivo. L’attrice partenopea è attualmente accudita dai figli Edoardo e Carlo e dovrà restare a riposo per qualche settimana, per poi iniziare un lungo percorso di riabilitazione.

Non sono ancora emersi dettagli chiari riguardo alle circostanze che hanno causato l’incidente, avvenuto nel corso della mattinata di domenica 24 settembre ma reso pubblico solo diverse ore dopo – in tarda serata – quando è terminata con successo l’operazione all’attrice.

Sophia Loren "sta bene": parla l’agente

Carlo Giusti, storico agente dell’attrice, è volato immediatamente in Svizzera appena saputo dell’incidente capitato alla Loren e ha tranquillizzato tutti riguardo alle condizioni di salute della sua assistita: "Sophia sta bene", ha fatto sapere Giusti, che poi ha aggiunto alcuni dettagli dell’operazione e del percorso riabilitativo che attende Sophia:

"Il professore che l’ha operata, un autentico luminare, ci ha confermato che l’intervento è perfettamente riuscito e non c’è motivo di preoccuparsi. Per riprendere in pieno la vita normale, Sofia avrà bisogno di sottoporsi alla riabilitazione per qualche tempo. E tornerà più in forma di prima".

Da qui alle prossime settimane, quindi, Sophia sarà costretta a rinviare tutti gli impegni che aveva in agenda, tra cui l’appuntamento in cartello per martedì 26 a Bari, dove era attesa per l’inaugurazione del quarto ristorante in Italia con il suo brand ("Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food"), dopo quelli già aperti a Milano, Firenze e all’aeroporto di Fiumicino. Proprio nel capoluogo pugliese, la Loren quattro anni fa aveva girato il film "La vita davanti a sé", diretta dal figlio Edoardo Ponti, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Romain Gary. In quella pellicola, uscita al cinema nel 2020, l’attrice interpreta un’anziana donna ebrea deportata a Auschwitz che salva e accudisce il giovane figlio di una prostituta. Una storia potente e intensa ambientata in parte tra le strade del capoluogo pugliese, dove martedì 26 era stata organizzato una cena di gala per conferire alla Loren la cittadinanza onoraria. Anche quest’evento è stato messo in stand-by: rimandato a data da destinarsi per permettere alla grande attrice di rimettersi in piedi dopo il brutto incidente che ha subito.

