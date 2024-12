Sonia Bruganelli, la stoccata social a Fedez e Ferragni: cosa ha detto L'opinionista e produttrice tv ha lanciato una bordata via social all'ex coppia. Al centro della critica, i presunti seguaci 'comprati' dall'influencer e dal cantante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sonia Bruganelli continua ad attirare critiche, è vero. Specialmente dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle. Ma ogni tanto l’ex di Bonolis sa anche riderci su, e soprattutto non è una che si risparmia quando si tratta di mandare frecciatine a qualche collega vip. Oggi, ad esempio, la Bruganelli ha ricondiviso nelle sue storie Instagram un acceso dibattito a proposito del duo Fedez-Ferragni: secondo molti utenti del web, e anche secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, gli ex Ferragnez sarebbero colpevoli di aver comprato una marea di followers. Seguaci finti, insomma. E a questo proposito Sonia è intervenuta con una battuta pungente, alludendo con ironia a tutti i followers (decisamente reali) che la ricoprono quotidianamente di odio online. Vediamo qui sotto i particolari della storia.

Sonia Bruganelli, la stoccata social a Fedez e Ferragni

Non è che Sonia Bruganelli ce l’abbia con i Ferragnez. Chiariamolo. È piuttosto che l’opinionista sembra trarre piacere, a volte, dalla possibilità di affondare il coltello nella piaga. E così oggi Sonia ha pensato bene di ricondividere una storia controversa, pubblicata in precedenza dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Nella storia in questione, il Rosica aveva instaurato un dibattito con un follower anonimo, a proposito del crollo di followers e interazioni che ha colpito Chiara Ferragni nel corso dell’ultimo anno. "Ne ha persi più di un milione ma ne ha comprati parecchi per dare meno nell’occhio", ha scritto l’utente, "like e commenti crollati a rotta di collo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E a questa affermazione, Rosica ha risposto tirando in ballo Fedez. "Fa come Fedez", ha scritto l’esperto a proposito di Chiara, "su questo sono identici. I like di entrambi sono più della metà finti. Dai commenti si vede la verità". Ed è qui che si inserisce l’intervento ironico di Sonia Bruganelli. La compagna di Madonia non ha fatto altro che ricondividere questo scambio di opinioni, aggiungendo poi sotto un suo personale commento: "Per cui io che giuro non ho comprato followers, sto davvero sul ca**o a così tanta gente!". Ma quale sarebbe, quindi, il senso dell’intervento dell’ex opinionista?

In sostanza Sonia sta facendo della sana autoironia, con l’aggiunta di una frecciata all’ex coppia Fedez-Ferragni. Mentre loro comprano followers – secondo le accuse di alcuni – lei è quotidianamente bombardata da utenti reali, che la ricoprono di insulti e bordate di ogni tipo. Insomma, il suo seguito è genuino, è vero, ma è anche vero che è basato sostanzialmente sull’antipatia che suscita nella gente. Quindi meglio riderci su, dopotutto.

Potrebbe interessarti anche