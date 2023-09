Sonia Bruganelli, proposta indecente da una fan di Bonolis. Lei replica con ironia L’ex opinionista del GF Vip ha ricevuto su Instagram una strana richiesta da parte di una follower. La seguace sarebbe stata interessata a conoscere il suo ex marito. Ecco i dettagli.

Certe cose non si dovrebbero proprio chiedere. Lo avrà pensato Sonia Bruganelli, quando su Instagram una sua follower le ha rivolto una domanda al limite dello "scorretto". L’ex moglie di Paolo Bonolis, da poco scalzata come opinionista del GF da Cesara Buonamici, ha ricevuto via social una strana richiesta da una fan. Una proposta quasi indecente, che riguardava tra l’altro l’ex marito Bonolis. Lei comunque ha deciso di rispondere con ironia, e in seguito alla successiva provocazione di una hater non è restata in silenzio. Ecco tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli e la proposta indecente di una fan

Ormai ci siamo abituati. Sui social se ne vedono di cotte e di crude. E se poi hai la (s)fortuna di essere un personaggio seguito e noto al pubblico, le stranezze sono all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa Sonia Bruganelli, che di recente ha dovuto vedersela con il commento alquanto atipico di una sua follower su Instagram.

L’ex opinionista del Grande Fratello aveva postato una normalissima foto sul suo profilo social. Niente di eccezionale, fino a che nello spazio dedicato ai commenti non è apparso l’intervento "indecente" di una fan accanita. "Però potresti presentarmi Paolo!", ha scritto l’utente in questione riferendosi all’ex marito della Bruganelli, Paolo Bonolis. Una domanda a dir poco fuori luogo, considerato anche il fatto che difficilmente i due sono rimasti in buoni rapporti.

In ogni caso Sonia ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco, rifilando alla sua fan una risposta carica di ironia. "Non dispongo della sua agendina", ha replicato con eleganza. L’utente però non si è arresa, e ha rincarato la dose con un secondo commento: "Ma una buona parola la potresti mettere…Prometto che farai parte sempre della nostra vita". A questo punto la Bruganelli ha preferito non replicare più. Almeno fino a che una hater non si è inserita inaspettatamente nella surreale conversazione social.

"Dove hai lasciato a cuccia Paolo?", ha provocato l’utente Instagram. "Credo che si commenti da solo, signora" ha replicato stizzita Sonia Bruganelli. Perché ironia e silenzio funzionano solo fino a un certo punto.

