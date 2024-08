Ballando con le stelle, Luca Barbareschi scende in pista: cosa farà con Selvaggia Lucarelli I profili social ufficiali dello show di Milly Carlucci annunciano il nuovo nome ufficiale del cast: l’attore prenderà parte alla 19esima edizione del programma

Ballando con le stelle 2024 si avvicina al via e il cast continua a prendere forma. A quasi due mesi dall’inizio della 19esima edizione dello show di Milly Carlucci, infatti, continuano gli annunci ufficiali relativi ai concorrenti che prenderanno parte al programma. Nella mattinata di oggi mercoledì 31 luglio 2024 i profili social ufficiali di Ballando hanno svelato il nome del nono concorrente della nuova stagione: Luca Barbareschi. L’attore si aggiunge a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero, ma non mancano le polemiche. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le stelle: Luca Barbareschi nel cast

Sarà Luca Barbareschi il nono concorrente che prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 28 settembre in prima serata su Rai 1. L’attore classe 1956 ha annunciato in un video (in compagnia del suo gatto) la sua partecipazione: "Allora cara Milly, cari tutti… Abbiamo preparato delle rose bellissime per Milly Carlucci, sono le mie rose preferite… Io mi sto allenando per Ballando con le stelle con il mio gatto Abramo, che è molto affettuoso" ha scherzato Barbareschi, dando appuntamento al pubblico per la prossima stagione: "Siamo due gatti che si esibiranno a Ballando con le stelle, vi aspetto quest’inverno".

Dopo gli annunci di Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero, dunque, i profili social di Ballando con le stelle hanno svelato il nono concorrente ufficiale della 19esima edizione ma, come detto, gli appassionati non hanno preso benissimo la notizia.

La reazione dei social: cosa succederà con Selvaggia

Milly Carlucci – proprio come pronosticato – sta facendo le cose in grande in vista della prossima stagione di Ballando con le stelle, che andrà in onda per più appuntamenti e avrà a disposizione un budget più alto. Il nuovo nome del cast Luca Barbareschi, tuttavia, non ha entusiasmato il pubblico: "Pessima scelta", "No dai, lui no", "Riesce a rivenire a galla ogni due per tre", etc. tra le reazioni più gettonate. Tra gli appassionati di Ballando, però, c’è già chi fiuta possibili scintille e scambi infuocati tra l’attore e Selvaggia Lucarelli, confermatissima nella giuria: "Ecco servita la polemica, già immagino le lotte con Lucarelli".

