Sky e Now TV, le uscite di aprile 2025: Ozpetek unisce Luisa Ranieri e Mara Venier in TV e torna The last of us Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova stagione di The Last of Us, al secondo capitolo della saga horror Smile.

Con l’arrivo di aprile, Sky e NOW arricchiscono il loro catalogo con una serie di titoli imperdibili, sia per gli appassionati di serie TV che per gli amanti del cinema. Ecco una panoramica delle principali uscite del mese.

Serie TV in arrivo su Sky e Now ad aprile

The Image of You. Un thriller psicologico che esplora le complessità delle relazioni e dell’identità, basato sull’omonimo romanzo di Adele Parks. La serie promette colpi di scena e una narrazione avvincente che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Il tempo che ci vuole. Una produzione italiana che racconta la storia di una donna alle prese con il cambiamento e il suo rapporto con il passato. Una serie intensa ed emozionante, capace di toccare corde profonde.

Eterno Visionario. Un viaggio attraverso la vita e le opere di un artista rivoluzionario, con uno stile narrativo innovativo che alterna passato e presente per offrire un ritratto avvincente e ispiratore.

Una terapia di gruppo. Una dramedy che segue le vicende di un gruppo di persone che affrontano insieme un percorso terapeutico. Tra momenti esilaranti e spunti di riflessione, la serie offre uno sguardo autentico sulle fragilità umane.

The Last of Us. La tanto attesa seconda stagione dell’acclamata serie basata sul celebre videogioco. Dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie si troveranno ad affrontare nuove minacce e sfide in un mondo post-apocalittico sempre più pericoloso.

Gangs of London. Torna la serie crime che ha conquistato il pubblico con la sua azione frenetica e la sua trama intricata. Il conflitto tra bande rivali si intensifica, portando nuovi personaggi e colpi di scena mozzafiato.

Film in arrivo su Sky e Now ad aprile

Smile 2. Il sequel dell’horror di successo porta avanti la storia con nuove inquietanti presenze e una tensione crescente che terrà il pubblico incollato allo schermo.

Better Man. Un biopic dedicato a Robbie Williams che ripercorre la sua carriera e la sua vita personale, tra successi, cadute e rinascite. Un film emozionante per tutti gli amanti della musica.

Diamanti. In una città dove il mercato dei diamanti è controllato da potenti famiglie, un giovane gioielliere si trova coinvolto in un intrigo criminale. Tra tradimenti e alleanze pericolose, dovrà lottare per proteggere la sua famiglia.

Con un aprile così ricco di titoli interessanti, non resta che prepararsi a un mese di grande intrattenimento!

