And Just Like That torna con la terza stagione, ci sarà anche Samantha? Cosa sappiamo e quando inizia Carrie Bradshaw sta per tornare su Sky con il terzo capitolo del sequel di Sex and the City. Dopo il cameo dell'ultima stagione ci sarà ancora Kim Cattrall?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Fan di Carrie, Miranda e Charlotte c’è una buona notizia per voi! La terza stagione di And Just Like That, il revival di Sex and the City, è in arrivo dal 30 maggio 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Dopo un anno di attesa, finalmente sapremo come si mettono le cose per la nostra protagonista e le sue più care amiche, alle prese con le sfide della vita a 50 anni nella frenetica New York.

Nella scorsa stagione, Carrie aveva acquistato un nuovo appartamento per vivere con Aidan, ma poco dopo lui le aveva chiesto di aspettarlo cinque anni, impegnato a seguire il figlio adolescente in Virginia. Miranda, invece, aveva rotto con Che, mentre Charlotte era sempre alle prese con il suo ruolo di mamma bon ton e le sfide adolescenziali delle figlie. Cosa succederà nella nuova stagione. I dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche