Simone Coccia Colaiuta su OnlyFans: la svolta hot dopo la rottura L’ex spogliarellista ha chiuso con la compagna Stefania Pezzopane e prepara lo sbarco sul sito blu per adulti. Ecco tutte le indiscrezioni.

Simone Coccia Colaiuta, bello, muscoloso e tatuato, ha rotto con la (ormai) ex compagna Stefania Pezzopane (esponente del PD), e si è tuffato a capofitto in una nuova avventura: OnlyFans. Nonostante la recente fine di un amore durato ben 9 anni, Simone si è così subito rilanciato. Senza rimorsi e con grande trasparenza. Ex-spogliarellista di 39 anni, ha deciso di mettersi in vetrina (è il caso di dirlo) sul sito a pagamento dove il corpo e la bellezza la fanno da padroni. Ma vediamo meglio cos’è successo.

La separazione da Stefania Pezzopane

Simone e Stefania erano una coppia collaudata, anche se in qualche modo anomala. Lei impegnata in politica, ex senatrice, consigliera comunale a L’Aquila e 63enne in carriera. Lui molto più giovane (39 anni), bello è un po’ dannato. Un amore diverso nato sotto i migliori auspici, che però è naufragato dopo quasi un decennio. "Simone ed io non stiamo più insieme", aveva confessato sui social Stefania Pezzopane, ormai due mesi fa. Una bomba inaspettata, questa. E da quel giorno i due si sono mostrati anche in TV – in particolare a Domenica In e a Pomeriggio 5 – per raccontare meglio l’accaduto. Con tanto di lacrime e tristezza condivisa.

Simone Coccia Colaiuta: nuova avventura su OnlyFans

Dopo commenti dei fan e critiche anche maliziose – "tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare", si era sfogata Stefania – le acque si erano calmate. Ma per poco. Perché adesso a tenere banco è un post di Simone Coccia Colaiuta, che ha annunciato un inaspettato ingresso sulla piattaforma OnlyFans, sito hot del momento. Ovvie le critiche di sconosciuti e, meno ovvie, quelle di alcuni conoscenti dell’ex-spogliarellista. Come Lucia Bramieri, che si era incrociata con Simone nel 2016, all’interno della Casa del Grande Fratello. Una scelta divisiva, insomma, quella di Coccia Colaiuta, ma difesa dal diretto interessato.

Un possibile naufragio sull’isola dei Famosi

Intanto Simone di recente ha rivisto la ex compagna con tanto di foto pubblicata su Facebook. I rapporti sembrano ancora buoni, e le malelingue iniziano a scatenarsi. C’è infatti chi non crede alla rottura tra i due, e addirittura pensa che si tratti di un teatrino, una farsa. Perché? Forse per attirare l’attenzione, magari in previsione di una partecipazione di Simone all’Isola dei Famosi 2023. Tutti gli scenari restano aperti, comunque, e anche questa ipotesi non sembra totalmente da escludere. Solo il tempo ci dirà cosa accadrà.

