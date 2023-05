Serie A, 34ª giornata: Napoli campione, dietro si sfidano tutte Tre scontri diretti per la zona Europa con Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus: come seguire in diretta tutto il turno di campionato su DAZN e Sky

Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, ma dietro la capolista è ancora piena bagarre per la zona Europa. Nella 34esima giornata di Serie A 2022/23 – in programma da sabato 6 a lunedì 8 maggio – si sfidano tutte e sei le squadre in corsa per la qualificazione alla prossima stagione di Champions, Europa e Conference League. Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus sono gli scontri diretti di un nuovo turno di campionato che si preannuncia scoppiettante. Scopriamo dove e quando seguire tutte le partite in tv e in streaming.

La 34ª giornata di Serie A sarà disponibile su DAZN e su Sky. Tutte le partite saranno visibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in streaming su TIMVision), mentre su Sky andranno in onda tre match in diretta (e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV).

Serie A 2022/23, la trentaquattresima giornata

Come accaduto due giornate fa, anche nel 34esimo turno di campionato sarà doppia sfida sull’asse Milano-Roma. Il Milan di Pioli ospita la Lazio di Sarri sempre più seconda in classifica, mentre l’Inter di Inzaghi sarà all’Olimpico per sfidare la Roma dell’ex Mou. In Punti importantissimi per la zona Europa, ma anche sfida a distanza per le milanesi, che mercoledì si sfideranno nell’euroderby della gara d’andata delle semifinali di Champions League. In serata la Cremonese proverà a riaccendere le speranze di salvezza contro lo Spezia quart’ultimo e primo obiettivo. Bergamo sarà il teatro del lunch (e big) match della domenica tra Atalanta e Juventus, mentre alle 15 il Torino ospiterà il Monza. Alle 18 festa grande al Diego Armando Maradona, dove i neo Campioni d’Italia del Napoli affronteranno la Fiorentina; in serata Lecce–Hellas Verona. Lunedì si giocano in contemporanea alle 18:30 Udinese–Sampdoria ed Empoli–Salernitana, mentre il posticipo tutto emiliano tra Sassuolo e Bologna chiuderà il turno.

Dove vedere in diretta tutte le partite

Segui tutte le partite della giornata di Serie A su DAZN, sul satellite di Sky o su Now TV.

Sabato 6 maggio

Ore 15:00, Milan – Lazio | DAZN

Ore 18:00, Roma – Inter | DAZN

Ore 20:45, Cremonese – Spezia | DAZN, Sky

Domenica 7 maggio

Ore 12:30, Atalanta – Juventus | DAZN, Sky

Ore 15:00, Torino – Monza | DAZN

Ore 18:00, Napoli – Fiorentina | DAZN

Ore 20:45, Lecce – Verona | DAZN

Lunedì 8 maggio

Ore 18:30, Udinese – Sampdoria | DAZN

Ore 18:30, Empoli – Salernitana | DAZN

Ore 20:45, Sassuolo – Bologna | DAZN, Sky

