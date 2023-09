Serie A, la 7ª giornata: Juventus e Atalanta a caccia di Inter e Milan, dove vedere tutte le partite I bianconeri a Bergamo a caccia della vetta, Napoli e le milanesi negli anticipi: il programma completo del weekend e delle dirette DAZN e Sky

Archiviato il turno infrasettimanale la Serie A torna subito in campo per la 7ª giornata di campionato. Si parte sabato con gli anticipi, con il Napoli che aprirà il weekend e con le milanesi impegnate nella lotta a distanza per la vetta della classifica. Domenica big match per le inseguitrici Atalanta e Juventus e derby laziale tra Roma e Frosinone, prima che i posticipi del lunedì chiudano il turno. Scopriamo come seguire tutte le partite.

La settima giornata di Serie A sarà visibile integralmente su DAZN. La piattaforma streaming garantisce la diretta tutte le partite di campionato: sette in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky. Di seguito il programma completo con gli orari del weekend: ecco dove vedere tutti i match di questo settimo turno.

Serie A 2022/23, la settima giornata

Saranno il ritrovato Napoli campione in carica ad aprire questo turno di campionato, impegnato al Via del Mare contro Il Lecce nell’anticipo delle 15 di sabato 30 settembre. In serata si prosegue poi con le milanesi, con il Milan che ospita la Lazio a San Siro e l’Inter che affronterà la Salernitana all’Arechi. Lunch match di domenica 1° ottobre sarà Bologna–Empoli, mentre alle 15 si affronteranno le squadre più antiche d’Italia, con l’Udinese che ospita il Genoa al Friuli. Bergamo sarà invece teatro del big match di giornata, con Atalanta e Juventus faccia a faccia in uno scrontro diretto che vale forse il titolo di diretta inseguitrice delle capoliste. Derby laziale in serata con Roma–Frosinone di scena all’Olimpico. I posticipi del lunedì saranno Sassuolo–Monza e Torino–Verona (gli unici match che si disputeranno in contemporanea, alle 18:30) e Fiorentina–Cagliari alle 20:45.

Dove vedere in diretta tutte le partite

Tutti i match della Serie A 2023/24 sono disponibili su DAZN, visibili tramite app su mobile, smart tv, sul sito ufficiale e con il pacchetto TimVision. Tre partite saranno in diretta, in co-esclusiva, anche su Sky, e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW.

Guarda tutte le partite della Serie A 2023/24 in diretta su DAZN e Sky.

Il programma completo della 7ª giornata di campionato:

Sabato 30 settembre

Ore 15:00, Lecce – Napoli | DAZN

Ore 18:00, Milan – Lazio | DAZN

Ore 20:45, Salernitana – Inter | DAZN – Sky

Domenica 1° ottobre

Ore 12:30, Bologna – Empoli | DAZN – Sky

Ore 15:00, Udinese – Genoa | DAZN

Ore 18:00, Atalanta – Juventus | DAZN

Ore 20:45, Roma – Frosinone | DAZN

Lunedì 2 ottobre

Ore 18:30, Sassuolo – Monza | DAZN

Ore 18:30, Torino – Hellas Verona | DAZN

Ore 20:45, Fiorentina – Cagliari | DAZN – Sky

Guida TV

Potrebbe interessarti anche