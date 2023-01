Serie A, 18ª giornata: dove vedere tutte le partite, c’è Napoli-Juve Come e quando seguire tutti i match in programma dal 13 al 16 gennaio 2023 in diretta su DAZN e Sky: sfida al vertice tra la capolista e la Vecchia Signora

Fonte: DAZN

Senza un attimo di respiro, si torna subito in campo per la Serie A. Tra turni infrasettimanali e Coppa Italia il calcio non si ferma più dopo la pausa per i Mondiali ed è tutto pronto per la 18esima giornata di campionato, uno dei turni più interessanti della stagione a partire dal big match dell’anticipo del venerdì, che vedrà il Napoli capolista ospitare la Juventus di Allegri, diretta inseguitrice seconda in classifica.

La 18ª giornata verrà trasmessa, come sempre, su DAZN e su Sky. Tutte le partite saranno disponibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in streaming su TIMVision), mentre Sky trasmetterà come di consuetudine tre match in diretta (e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV). Scopriamo dunque dove vedere tutte le partite di questa giornata di campionato con il programma completo del weekend.

Serie A 2022/23, la diciottesima giornata

Come detto, si parte subito con l’attesissimo scontro diretto tra Napoli e Juventus di venerdì sera. I partenopei hanno aperto il 2023 a San Siro con la prima sconfitta della stagione, ma hanno subito rialzato la testa la scorsa settimana a Genova. I bianconeri di Allegri arrivano da 8 vittorie consecutive senza subire gol, cifre quasi da record. Sabato giornata dedicata alle lombarde, con ben quattro delle cinque squadre in campo, con rispettivamente Cremonese-Monza, Lecce-Milan e Inter-Verona. Domenica lunch match tra Sassuolo e Lazio, mentre alle 15 si giocano in contemporanea Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Ci si sposta poi a Bergamo per Atalanta-Salernitana, mentre in serata all’Olimpico la Roma ospita la Fiorentina. Lunedì chiudono il turno Empoli e Sampdoria.

Dove vedere in diretta tutte le partite

La 18esima giornata di Serie A sarà disponibile integralmente su DAZN, con tre match in diretta anche su Sky e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW. Il programma e gli orari del weekend:

Venerdì 13 gennaio

Ore 20:45, Napoli – Juventus | DAZN

Sabato 14 gennaio

Ore 15:00, Cremonese – Monza | DAZN

Ore 18:00, Lecce – Milan | DAZN

Ore 20:45, Inter – Verona | DAZN, Sky

Domenica 15 gennaio

Ore 12:30, Sassuolo – Lazio | DAZN, Sky

Ore 15:00, Torino – Spezia | DAZN

Ore 15:00, Udinese – Bologna | DAZN

Ore 18:00, Atalanta – Salernitana | DAZN

Ore 20:45, Roma – Fiorentina | DAZN

Lunedì 16 gennaio

Ore 20:45, Empoli – Sampdoria | DAZN, Sky

Guida TV

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 23:55

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Potrebbe interessarti anche