La volta buona, Serena Grandi bacia un attore (sposato): Balivo senza parole Colpo di scena in diretta tv nel programma La Volta Buona: la conduttrice rimasta di sasso quando l'attrice ha baciato l'attore, che dopo ha mandato un messaggio alla moglie

Il mondo dello spettacolo italiano può sempre contare su nuovi fatti di gossip, e quest’ultimo ha coinvolto due personalità televisive di spicco: Serena Grandi e Pietro Genuardi. La storia che circonda questo episodio insolito è diventata rapidamente il centro dell’attenzione dei media e dei fan. Vediamo in dettaglio cosa è successo durante la trasmissione televisiva de La volta buona condotta da Caterina Balivo, e la reazione di Pietro Genuardi a un momento che ha sorpreso tutti.

Serena Grandi bacia un attore sposato a La volta buona

Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha aperto la puntata del suo programma quotidiano in onda su Rai 1, ospitando Serena Grandi come sua illustre intervistata. Serena Grandi, celebre attrice con una lunga carriera alle spalle, si è raccontata senza filtri durante l’intervista. Tuttavia, il momento culminante è stato raggiunto quando la presentatrice ha rivelato un gossip scottante: l’ammirazione smisurata di Serena per uno dei protagonisti della soap opera "Il Paradiso delle signore", Pietro Genuardi.

La conduttrice, con una sottile ironia, ha scherzato con Serena Grandi riguardo alla situazione sentimentale dell’attore Pietro Genuardi, suggerendo che potesse essersi appena sposato. Tuttavia, Genuardi ha prontamente corretto la presentatrice, rivelando che erano già trascorsi tre anni dal suo matrimonio. Questa dichiarazione ha lasciato Caterina Balivo visibilmente sorpresa, ma ha anche creato un’atmosfera di curiosità tra gli spettatori. C’era chi sperava in una sorta di colpo di scena o di annuncio importante legato alla vita sentimentale dell’attore. Ma la sorpresa più grande doveva ancora arrivare. Serena Grandi, in un momento di spontaneità, ha colto l’occasione per scherzare con Pietro Genuardi, chiedendogli cosa stesse facendo quella sera. In una risposta altrettanto inaspettata, Genuardi ha risposto con un sorriso: "Che fai stasera? Sei bellissima…" Questo commento ha creato un’atmosfera di complicità e sorrisi tra i due ospiti.

Il momento del bacio e la reazione di Genuardi (e della Balivo)

Dopo il momento sorprendente della domanda di Serena Grandi, i due si sono dati un bacio in diretta televisiva. Un gesto che ha lasciato a bocca aperta Caterina Balivo, ma che ha anche fatto impazzire letteralmente il fan casa. La presentatrice ha prontamente ricordato a Genuardi che era sposato, con la speranza che la moglie non si sentisse offesa.

La reazione di Pietro Genuardi a questa situazione è stata sottolinere la sua fiducia nella moglie, definendola "una donna molto intelligente" e "favolosa", per poi definire il gesto un semplice "bacio cinematografico". Serena Grandi ha prontamente scherzato sul bacio "cinematografico", confermando l’atmosfera giocosa della situazione.

