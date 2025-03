Pietro Genuardi, è morto l’amatissimo Armando de Il Paradiso delle Signore. L'ultimo messaggio sui social L’artista è venuto a mancare a soli 62 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia del sangue che di recente lo aveva anche allontanato dalle scene.

Il mondo della fiction italiana è in lutto: l’attore Pietro Genuardi, storico volto di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, è venuto mancare a soli 62 anni dopo mesi passati a cercare di combattere una grave malattia del sangue che lo aveva colpito e che, purtroppo, alla fine ha preso il sopravvento. L’annuncio della malattia, e il conseguente allontanamento dalle scene, era avvenuto lo scorso ottobre e oggi ci ritroviamo a dover dare il triste annuncio. Ecco qualche dettaglio in più.

Pietro Genuardi, l’annuncio della terribile malattia

L’attore, da mesi in cura al Policlinico Umberto I di Roma, aveva annunciato la malattia attraverso il proprio profilo Facebook lo scorso ottobre. "È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevedrà a conclusione il trapianto di midollo", aveva scritto Pietro Genuardi.

L’attore aveva poi annunciato anche di doversi allontanare dalle scene proprio per concentrarsi sulle importanti cure, senza però perdere mai la speranza. "Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima. Sarà lunga ma l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa".

L’ultimo messaggio social di Pietro Genuardi

Anche lo scorso dicembre, nel suo ultimo messaggio Facebook, l’attore era apparso piuttosto ottimista. "Si è concluso il secondo ciclo di chemioterapia e allo stato attuale con con totale remissione dei blasti (cellule ematiche malate) sono attualmente sano. Il protocollo prevede però un terzo e ultimo ciclo per la ablazione completa del mio midollo (aplasia) per renderlo favorevole ad accettare quello del donatore. Nella banca mondiale, più di venticinque milioni di giovani donne e giovani uomini si sono resi disponibili a cercare di salvare la vita a me e agli altri malati e in questo mare magnum di anime buone ho avuto la fortuna di trovarne due angeli compatibili, uno a Vicenza e uno in Germania. Al quale si aggiunge mio figlio Jacopo".

L’attore aveva poi conluso scrivendo: "Speravo di trascorrere qualche giorno a casa prima del faticoso appuntamento per chiudere si spera definitivamente con questa parentesi inaspettata della vita ma purtroppo piccole complicazioni mi costringono a stare in ospedale e a questo punto si cercherà di anticipare il trapianto. Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista". Purtroppo, oggi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto dare.

Pietro Genuardi, amatissimo volto de Il Paradiso delle Signore

Pietro Genuardi era un attore di grande talento, molto attivo a teatro, al cinema e in televisione. Ma Pietro era conosciuto soprattutto per due ruoli televisivi entrati nel cuore degli italiani: Ivan Bettini della soap Centovetrine e il capo magazziniere Armando Ferraris del Paradiso delle Signore. Nelle ultime settimane, gli episodi pomeridiani del Paradiso delle Signore avevano visto l’importante assenza del capo magazziniere per eccellenza, ma sempre con la speranza che prima o dopo potesse tornare. Oggi, il mondo della fiction italiana si trova invece ad apprendere la notizia di questo terribile lutto.

