Pietro Genuardi, chi sono la moglie Linda Ascierto e il figlio Jacopo (avuto da un’altra donna) La moglie e il figlio dell'attore di Centovetrine e Il Paradiso delle signore venuto a mancare oggi, 14 marzo 2025 all'età di 62 anni, a causa di una malattia.

Pietro Genuardi, l’attore noto per Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, è venuto a mancare oggi, venerdì 14 marzo 2025, all’età di 62 anni. Soffriva di una grave malattia del sangue. Nell’ultimo anno infatti aveva lasciato i set per dedicarsi alle cure. Lo piange tutto il mondo televisivo, i fan e naturalmente la famiglia. La moglie, Linda Ascierto, gli ha dedicato dolcissime parole in un post condiviso su Instagram.

Linda Ascierto, la moglie di Pietro Genuardi

"Per sempre oltre i confini dell’anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l’amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme". Con queste parole Linda Ascierto ha salutato sui social il suo Pietro e con tre foto che riassumessero la loro storia, dove appaiono felici e sorridenti come durante le loro nozze. I due si sono conosciuti su un volo diretto in Kenya, lei era una delle assistenti di volo. Il loro fu un colpo di fulmine che poi si tramutò in un matrimonio celebrato in Puglia nel 2020. In un’intervista a Diva e Donna del 2019 l’attore dichiarò: "Avere la mia donna nel letto mi piace, ma quando non c’è non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei".

Il figlio Jacopo

Non solo Linda, tra i parenti più intimi a piangere Pietro Genuardi c’è il figlio Jacopo, nato nel 1991 da una precedente relazione con l’attrice Gabriella Saitta. Quando il ragazzo aveva 8 anni i due si sono lasciati e non hanno mai rivelato i motivi della separazione. Jacopo, oggi ha 34 anni, ed è un videomaker. In una vecchia intervista del 2019 a Vieni con me l’attore rivelò: "Auguro a tutti di poter avere un figlio come Jacopo. Con lui ho avuto zero problemi. Ciò è dovuto però anche a sua madre, Gabriella". L’Armando de Il Paradiso delle signore conobbe Gabrielle Saitta sul set de Il ragazzo del Pony Express. Prima di lei l’attore è stato fidanzato con un’altra interprete della soap opera Centovetrine Valentina Botto.

Durante la sua lunga carriera ha recitato anche in Vivere, sempre in onda su Canale 5, e al cinema insieme a Carlo Verdone nel film Il bambino e il poliziotto. Poi è stato nel cast de In nome del popolo sovrano con Luigi Masgni e ha recitato in Dellamorte Dellamore diretto da Michele Soavi. L’ultimo progetto sul grande schermo è stato Brave ragazze per la regia di Michela Andreozzi.

