Serena De Ferrari ha partorito una bimba: fiocco rosa per Viola di Mare Fuori Serena De Ferrari è diventata mamma: l’attrice di Mare Fuori ha dato alla luce la sua prima figlia, Amelia.

L’attrice Serena De Ferrari, nota al grande pubblico per il ruolo di Viola nella serie televisiva "Mare Fuori" e recentemente apparsa nel successo di Raiuno "Belcanto", ha annunciato ai suoi follower di essere diventata mamma. Con un post condiviso sui social, ha espresso la gioia per l’arrivo della sua bambina, condividendo un momento di grande felicità con i suoi fan. Una foto molto tenera e significativa.

Serena De Ferrari presenta la piccola Amelia su Instagram

Nelle sue storie di Instagram, Serena ha dato il benvenuto alla piccola Amelia. In uno scatto tenero, ha mostrato la manina della neonata adornata da un braccialetto svelando ai follower anche il nome "Amelia". Sull’immagine, l’attrice ha scritto "La mia nuova musica", accompagnando la frase con un cuoricino rosso, sottolineando l’emozione e la dolcezza del momento. Una gioia che ha voluto condividere con i suoi fan.

La carriera di Serena nel mondo dello spettacolo è già ben avviata; oltre al ruolo in "Mare Fuori", ha partecipato a diversi altri progetti di successo. Tuttavia, della sua vita privata si conosce poco, poiché l’attrice ha sempre mantenuto una certa riservatezza.

Dalla musica alla recitazione: l’ascesa di Serena De Ferrari nel panorama italiano

Serena De Ferrari, nata a Torino il 4 maggio 1998, è un talento poliedrico che ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo grazie a una solida formazione artistica e una presenza scenica magnetica. Prima di approdare alla recitazione, ha coltivato a lungo la passione per la musica, studiando per dodici anni, di cui cinque dedicati al canto lirico tra l’Italia e New York.

Proprio nella Grande Mela ha intrapreso il suo percorso attoriale frequentando il prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute, trampolino di lancio per numerosi attori internazionali. Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2020 grazie al personaggio di Viola in "Mare Fuori", una delle serie italiane di maggiore successo degli ultimi anni. Da lì, la sua carriera ha preso il volo: ha partecipato a "Zero" su Netflix, al film horror "The Bunker Game" e più di recente a "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi, nel ruolo di Gemma.

Nel 2024 è tornata protagonista anche sul piccolo schermo con "Belcanto", fiction di Raiuno che ha riscosso ottimi ascolti al fianco di Vittoria Puccini. Con un percorso in costante crescita, Serena si conferma una delle interpreti più promettenti della sua generazione, capace di passare con naturalezza dal dramma alla commedia, dalla TV al cinema.

