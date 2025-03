Laerte Pappalardo su Selvaggia Lucarelli, la pace svelata a La Volta Buona: “Ora siamo una famiglia allargata, mi ha commosso” Oggi pomeriggio, da Caterina Balivo, l'ex della giurata di Ballando si è aperto sul suo attuale rapporto con la donna. Stupendo tutti con confessioni dolcissime. Ecco i dettagli.

A La Volta Buona parla Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano ed ex storico della giurata Selvaggia Lucarelli. È arrivato oggi, nel salotto di Caterina Balivo, per raccontare il suo rapporto con la vecchia fiamma, con cui ai tempi ebbe anche un figlio, Leon. Pare che i due siano rimasti amici, e addirittura oggi Laerte ha stupito tutti riservando parole dolcissime alla Lucarelli. Che a sua volta lo aveva lodato tempo fa con alcune dichiarazioni particolarmente positive. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Selvaggia Lucarelli, le dichiarazioni (al miele) di Laerte Pappalardo

A volte gli amori finiscono, e se non ricominciano, si resta in ottimi rapporti lo stesso. Pare che sia successo proprio questo a Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, ex coppia che aveva avuto anche un figlio (Leon) e adesso è rimasta in contatto senza particolari problemi. A raccontarlo, oggi, è stato il figlio del cantante Adriano Pappalardo, che nel salotto de La Volta Buona si è aperto su alcuni aspetti della sua vita privata, compresa la felicità ritrovata e le lezioni imparate nel corso degli ultimi anni.

Laerte ha iniziato l’intervista parlando di suo padre, che ha definito "fantastico, come nonno ancora meglio. Gli ha regalato (al nipote, ndr) tante biciclette, anche Selvaggia lo ha viziato, va detto. Leon è stato viziato da tutti". E a proposito di Selvaggia, la giurata di Ballando aveva recentemente ‘lodato’ l’ex spiegando con onestà: "Ho un buon rapporto con il padre di mio figlio, questo è stato un mio successo. Oggi siamo amici, frequento la sua compagna, lui conosce il mio compagno". Quindi oggi, per restituire il favore, Laerte ha detto la sua sul rapporto ritrovato con la blogger.

L’ammissione di Pappalardo a La Volta Buona

"Sono felice, da giovani è diverso", ha affermato Pappalardo davanti a Caterina Balivo, "poi a un certo punto capisci gli sbagli. Io e lei siamo diventati amici, sento più lei che mio figlio. Siamo diventati amici, io, lei, i compagni. Siamo una famiglia allargata, mi apre il cuore e mi ha commosso, le sue parole mi hanno colpito e commosso. Nella vita bisogna andare avanti, liberarsi, altrimenti ti affossi. Ora abbiamo un rapporto bellissimo e questa cosa mi riempie di felicità". Insomma, con queste parole dolcissime Laerte Pappalardo ha confermato che (incredibilmente) anche con Selvaggia Lucarelli è possibile andare d’accordo. Una lezione che potrebbe servire ai tantissimi (e tantissime) che in questi anni hanno bisticciato con la penna affilatissima del Fatto.

