Selvaggia Lucarelli senza pietà con Michelle Hunziker: la reazione al suo libro a Striscia è virale Nell’ultima puntata del tg satirico è stato pubblicizzato “Il Vaso di Pandoro”, lasciando la conduttrice (con trascorsi di fuoco con la giornalista) di sasso

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Selvaggia Lucarelli "sbarca" a Striscia la Notizia, ma non certo per la gioia di Michelle Hunziker. Nella puntata di ieri martedì 4 giugno del tg satirico di Canale 5, infatti, Gerry Scotti ha pubblicizzato il libro della giornalista "Il Vaso di Pandoro" sull’ascesa e caduta dei Ferragnez, lasciando la sua collega al tavolo del programma visibilmente interdetta. Il motivo? Michelle Hunziker e Selvaggia Lucarelli vantano dei trascorsi di fuoco da quando, nel 2018, l’opinionista di Ballando con le stelle denunciò le dubbie attività dell’associazione benefica Doppia Difesa, fondata dalla showgirl elvetica. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Striscia la Notizia: la reazione di Michelle Hunziker

Ieri martedì 4 giugno 2024, come di consueto, la puntata di Striscia la Notizia si è chiusa con il "messaggio promozionale letterario", dedicato ai consigli agli acquisti nel mercato dei libri. Sul finale del tg satirico – che finirà il prossimo 10 giugno per lasciare spazio a Paperissima Sprint – Gerry Scotti ha dunque preso, un po’ a sorpresa, in mano "Il Vaso di Pandoro" di Selvaggia Lucarelli. Il libro della giornalista civitavecchiese dedicato all’ascesa e alla caduta dell’impero dei Ferragnez sta avendo un successo clamoroso, scalando le classifiche dei libri più venduti ormai da settimane. Quello che è balzato agli occhi del pubblico, tuttavia, è stato un dettaglio, vale a dire l’espressione di Michelle Hunziker al tavolo con "zio Gerry". La conduttrice svizzera e Selvaggia Lucarelli, com’è noto, hanno infatti dei trascorsi: nel 2018 l’opinionista di Ballando con le stelle ha "smascherato" la fondazione fantasma fondata dalla showgirl e Giulia Bongiorno nel 2007, Doppia Difesa. Le indagini di Selvaggia avevano dimostrato la "scarsa operatività" dell’associazione quest’anno il giudice ha dato ragione alla giornalista archiviando la querela di Michelle Hunziker (che è tornata recentemente sull’argomento a Verissimo).

Lo sfottò di Selvaggia Lucarelli

La reazione attonita di Michelle Hunziker alla pubblicità del libro di Selvaggia Lucarelli a Striscia la Notizia ha rapidamente fatto il giro del web, anche e soprattutto in virtù del passato burrascoso tra le due. La stessa Selvaggia ha scherzato su quanto accaduto, ringraziando Striscia per questo "regalo" e pubblicando tra le sue storie Instagram il frame dell’espressione risentita di Michelle Hunziker, oltre a condividere un meme con il video della scena del film Fahreneit 451 in cui la protagonista getta tra le fiamme i libri, in questo caso all’ironica domanda: "Michelle ti è piaciuto il libro di Selv…".

