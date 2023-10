Selvaggia Lucarelli, l’affondo di Monteleone: “Ti sfido a un confronto sulla strage di Erba” L’inviato delle “Iene”, noto per le sue inchieste in favore dell’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, ha invitato la giornalista a un dibattito pubblico sul tema.

Antonino Monteleone ce l’ha con Selvaggia Lucarelli. L’inviato delle "Iene" ha infatti sfidato pubblicamente l’opinionista e conduttrice, che in un video online avrebbe attaccato (seppur indirettamente) l’operato del giornalista Mediaset. La "colpa" della Lucarelli sarebbe stata quella di consigliare, agli iscritti al suo corso online di giornalismo, di ascoltare il podcast "Anime Nere" sulla strage di Erba. Un’uscita che non è piaciuta a Monteleone, dato che il podcast in questione dà per scontata la colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, tesi diametralmente opposta a quella di Antonino. Da qui, allora, l’idea di sfidare la Lucarelli a un confronto tv. Ecco tutti i dettagli.

Le Iene: Monteleone sfida Selvaggia Lucarelli

Antonino Monteleone ha attaccato Selvaggia Lucarelli in un video pubblicato sui social. L’inviato delle "Iene", noto per i suoi servizi-inchiesta in favore dell’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, non sembra aver gradito alcune recenti affermazioni della giornalista e conduttrice. La Lucarelli, infatti, ha accusato Monteleone (senza però nominarlo) di aver seguito il cosiddetto metodo del "cherry picking". Che tradotto vuol dire scegliere, nello sviluppo di un’inchiesta, solo le informazioni più adatte a sostenere la propria tesi, ignorando tutto il resto.

Come esempio di corretto giornalismo, invece, la Lucarelli ha indicato ai suoi corsisti il podcast "Anime Nere", che sulla strage di Erba parte dall’assunto della colpevolezza di Olindo e Rosa. Ed è a questo punto che Antonino Monteleone si è sentito in dovere di replicare. "Il tema è che lei", ha detto a proposito di Selvaggia, "si cimenta in una storia, la strage di Erba, sulla quale la invito e stimolo un po’ gli iscritti al suo corso di giornalismo". Poi ha proseguito, gettando il guanto di sfida: "invito Selvaggia Lucarelli a un confronto pubblico. Online, di persona, in tv, scelga lei…quando vuole, un confronto pubblico sui temi che riguardano la strage di Erba, perché è vero che esiste il cherry picking, ma io non sono sicuro che siamo noi a farlo".

"Quando si parla di cherry picking", ha continuato Monteleone, "non si considera il fatto che da un cesto di ciliege io butto via quelle marce…e non ripeto le stesse balle che invece tutti conoscono e che hanno consentito la cristallizzazione di vere e proprie bufale". Il riferimento, evidentemente, è alla sua controversa tesi sull’innocenza dei coniugi di Erba. Antonino è convintissimo di quel che dice, e conclude il suo sfogo con una "frecciatina" piuttosto velenosa: "spesso chi una cosa non la sa fare bene ha il tempo per insegnarla agli altri…cara Selvaggia, aggiungi del valore al tuo meraviglioso e sold out corso di giornalismo e facciamo un dibattito pubblico".

Vedremo se Selvaggia accetterà la sfida. O deciderà invece di ignorare bellamente l’attacco del collega Monteleone.

