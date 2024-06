Selvaggia Lucarelli (scatenata) da Chiambretti, bordate e sfottò a Fedez: "Sembra uno sfigato" Ospite di Piero Chiambretti a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, la giornalista parla del suo libro sui Ferragnez ma anche degli scontri a Ballando con le Stelle e degli hater

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nomen omen. Inizia da qui l’intervista di Piero Chiambretti a Selvaggia Lucarelli ospite della puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi di martedì 4 giugno. La chiacchierata inizia infatti con il conduttore che sottolinea: "I suoi genitori, nel chiamarla Selvaggia sono stati lungimiranti", e la giornalista che risponde schietta: "Sì, e io ho fatto di tutto per meritarmi questo nome".

Selvaggia Lucarelli da Piero Chiambretti

Alla domanda se si ritenga una "donna sull’orlo di una crisi di nervi", Selvaggia Lucarelli risponde "Manco per niente", anche perché, spiega, dentro non si tiene niente e dice tutto, cosa che l’aiuta, a suo dire, a essere serena. D’altra parte però, la rende anche antipatica a molti. Secondo lei infatti, a fronte dell’oltre 1 milione di persone che la seguono sui social, stima che gli altri 59 milioni di italiani siano, a occhio e croce suoi hater, o comunque "non simpatizzanti". Chiambretti le chiede se, da questi hater abbia subito minacce e se non abbia mai avuto paura che, dalle parole potessero passare ai fatti: "Mi è capitato – risponde la Lucarelli – ho anche cambiato scuola a mio figlio una volta per questo motivo. Sono stata minacciata mille volte, ma so difendermi. Ho paura invece per le persone intorno a me. La scorta? Ma no ma figuriamoci, c’è chi si spaventa e chiede legittimamente di essere protetto, e chi più impavido pensa che le minacce rimangano parole".

Da giovane Selvaggia Lucarelli voleva fare l’attrice, ed è stata la frustrazione per non riuscire a sfondare in quel campo a portarla ad aprire il primo blog e a farsi notare per un altro talento, come documenta un’intervista d’annata con Gigi Marzullo e come ricorda lei stessa: "Mi respingevano a qualsiasi provino, sono stata scartata pure come figurante per stare seduta ai tavolini de I Fatti Vostri".

Lucarelli e i Ferragnez: "Fedez in crisi di mezza età"

Inevitabilmente, poi, si passa a parlare del libro inchiesta su Chiara Ferragni: Il vaso di pandoro. Il volume è in cima alle classifiche di vendita delle ultime settimane e il suo successo, secondo la Lucarelli, "è merito è della stampa che non ha mai fatto contro narrazione sui Ferragnez: l’ho fatta io e ha funzionato".

"Lei li ha rovinato quei due!", provoca con ironia Piero Chiambretti. Ma la giornalista risponde: "Io penso che hanno ancora qualche soldo su cui piangere, e comunque chi fa le inchieste non si pone il problema di offendere qualcuno. Devo dire che in alcuni momenti, quando è venuto giù tutto, la sera pensavo, chissà cosa sta passando…, anche perché poi ci si è messo pure Fedez". L’accusa di invidia ancora una volta è rimandata al mittente: "E’ un modo per delegittimare il mio lavoro. Ma poi, perché dovrei essere invidiosa? Non mi sembra di avere una vita così pessima, poi non la farei mai la vita loro, tutti i giorni sui social, a fare i selfie, stare attenta a come appari, non mangiare, no no".

Si passa poi a parlare di Fedez, definito da Chiambretti "Il rapper ribelle". Su di lui Lucarelli dice: "Mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni. Compra il macchinone, esce con la ragazzetta di 20 anni, per me sta facendo la figura dello sfigato poi…". Altra bordata polemica arriva verso la recente intervista di Bruno Vespa a Chico Forti: "L’ha trattato come fosse una star. Lui è stato condannato all’ ergastolo per aver ucciso un uomo. Io sono felice che sia tornato in Italia a scontare la pena vicino alla famiglia, ma non può essere trattato come una star".

Selvaggia Lucarelli e il no alla Fagnani

Chiambretti chiede anche alla Lucarelli perché non sia andata a Belve. E la risposta è diretta e asciutta: "Perché lì il banco vince sempre, è un format bellissimo, ma non mi va di andare lì a sfidare la conduttrice." Per finire, il conduttore passa in rassegna tutti gli scontri più infuocati che l’hanno vista protagonista a Ballando con le Stelle: "Il problema è che questi arrivano a Ballando dicendo tutti di volersi divertire e poi, dopo due giorni pensano di essere tutti Carla fracci". Lo scontro più acceso? "Il più feroce è stato con Alba Parietti, lei non accettava che io fossi giudice e lei ballerina, lei vuole stare sempre al vertice della piramide."

Potrebbe interessarti anche