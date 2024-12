Scarlett Johansson tradita dalla sorella: lo spregevole inganno (che finisce male) Un film che ha rilanciato le trasposizioni storiche dallo spirito più pop, con un duo eccezionale e tanti segreti dietro la sua realizzazione. Scopriamoli tutti

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

XVI secolo. Spinte dai genitori e dallo zio, le sorelle Anne e Mary Boleyn, interpretate rispettivamente da Natalie Portman e Scarlett Johansson, abbandonano la vita di campagna per stabilirsi alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra come damigelle della regina. La posta in gioco è alta: sedurlo per far avere benefici economici e prestigio alla famiglia. Mary, spinta da sentimenti sinceri, diviene l’amante del re e dà alla luce un figlio illegittimo, ma la sorella Anne non si dà per vinta e, determinata a conquistare il posto di nuova Regina d’Inghilterra, trama alle spalle di Mary e della legittima moglie del re, Caterina d’Aragona. Con l’inganno e la persuasione, riesce nel suo intento, costringendo Enrico a sposarla diventando così Regina d’Inghilterra, causando lo scisma con la Chiesa cattolica e divenendo capo della Chiesa anglicana.

L’altra donna del Re va in onda stasera stessa su Iris, alle 21,15. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche