Sara Tommasi, la dipendenza dalle droghe e la rinascita: “Sono guarita, ora sogno un figlio con mio marito” L’ex attrice e showgirl si è raccontata ripercorrendo il difficile periodo segnato dall’uso di sostanze fino alla sua rinascita: ecco cosa ha rivelato.

Sara Tommasi ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1998 partecipando a Miss Italia, per poi diventare a tutti gli effetti un volto noto del piccolo schermo in programmi come Paolo Limiti Show, Paperissima, Quelli che il calcio, L’Isola dei famosi e molti altri. Negli anni, Sara ha intrapreso anche la carriera d’attrice esordendo al cinema nel 2008 con Ultimi della classe, per poi apparire anche in diverse pellicole pornografiche, le quali hanno decretato l’inizio del periodo più difficile della sua vita, segnato dall’utilizzo di droghe, frequenti ricoveri in ospedale e forte depressione. Intervistata dal Corriere della Sera, Sara Tommasi ha ripercorso proprio il difficile periodo raccontando lati inediti e la sua nuova vita dopo la guarigione: ecco le sue parole.

Sara Tommasi: "Prendevo anche 10mila euro per una sera in discoteca"

"Ho studiato in Bocconi. Mi sono laureata in Economia con il professor Dallocchio. Ho preso 105. Una banca mi fece un’offerta, ma io stavo già lavorando a Paperissima: dopo, non sarei stata un’economista credibile", ha raccontato Sara Tommasi al Corriere della Sera. Dopo la laurea, Sara è riuscita ad ottenere un grande successo in televisione, e la sua popolarità l’ha portata a girare l’Italia come ospite nelle discoteche. "Prendevo anche 10mila euro per una sera in discoteca", ha aggiunto l’ex soubrette.

Dal successo, però, Sara è passata a vivere il periodo più brutto della sua vita, segnato da film porno, utilizzo di droghe, video in cui sembrava quasi irriconoscibile e gravi disturbi della personalità. "Mi sono persa con le droghe. Mi sentivo giù e anziché prendere i farmaci prescritti, ho preso altre sostanze. Quello mi ha proprio fatto uscire di testa", ha raccontato Sara Tommasi proprio a proposito del terribile periodo. La showgirl è infatti stata ricoverata in ospedale ben tre volte a causa dei forti problemi legati agli eccessi. "La degenza più lunga è stata di sei mesi. I primi due ricoveri sinceramente non li ricordo, non ero in me. L’ultima volta sono stata a Villa Maria Pia qui a Roma", ha aggiunto.

Sara Tommasi, la guarigione e la rinascita grazie all’amore

Fortunatamente, il terribile periodo è ormai per Sara Tommasi solo un ricordo. "Mi sono curata e sono guarita", ha infatti detto l’attrice raccontando la sua nuova vita e la rinascita avvenuta anche grazie all’amore di suo marito. "Ho conosciuto mio marito per lavoro. Antonio fa il manager. Abbiamo iniziato a collaborare nel 2020. Poi un giorno, a un evento per San Valentino a Gubbio con Taylor Mega, è scoppiata una rissa e io, spaventata, mi sono stretta a lui. Diciamo che la scintilla è scoccata così. Ora vogliamo un figlio, ma sono stata operata all’utero e sarebbe una gravidanza a rischio: stiamo pensando all’adozione, ma con calma, siamo ancora nella fase adolescenziale del nostro amore". Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

