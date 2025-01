Clamoroso a Sanremo: anche Gerry Scotti sarà co-conduttore. Il ‘colpaccio’ di Conti e le ultime indiscrezioni Il conduttore Mediaset avrebbe accettato un'offerta dell'ultim'ora dal collega e direttore artistico della kermesse. Sarebbe la prima volta al Festival per lui. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il record di co-conduttori non è bastato, a Carlo Conti. Ora c’è anche il ‘colpaccio’ inatteso, come ha anticipato con un’indiscrezione clamorosa il sito Dagospia. A quanto pare, Gerry Scotti apparirà per la prima volta sul palco di Sanremo tra poche settimane. Lo farà al fianco di Conti, come spalla e co-conduttore, e in una serata davvero molto speciale. E sebbene la notizia non sia stata ancora confermata, almeno ufficialmente, l’ipotesi di un duo inedito Conti-Scotti sta già facendo impazzire i fan della kermesse. Vediamo tutti i dettagli e le ultime indiscrezioni qui sotto.

Sanremo, Gerry Scotti a un passo dal Festival

Si apre con un’indiscrezione clamorosa questa domenica 19 gennaio 2025. Secondo quanto riportato da Dagospia, in una notizia-flash a cura di Giuseppe Candela, il Festival di Sanremo sarebbe pronto a ospitare per la prima volta un grandissimo conduttore della ‘concorrenza’. Si tratta di Gerry Scotti, presentatore Mediaset da una vita ma grande amico di Carlo Conti, che stando alle ultime voci potrebbe averlo arruolato nella (già molto nutrita) squadra di co-conduttori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a ‘Sanremo 2025’", scrive Dagospia, "è Gerry Scotti la prima carta coperta di Carlo Conti: il volto di Canale 5 sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio". Scotti dovrebbe quindi affiancare il direttore artistico nella serata inaugurale del Festival, portando il totale dei co-conduttori a quota 11. Cifra che potrebbe salire anche a 13, se dovessero accettare Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

L’indizio sospetto nelle parole di Gerry Scotti

L’indiscrezione sul conduttore Mediaset è clamorosa, è vero, ma a guardare bene non era del tutto inattesa. Infatti in tempi non sospetti – eravamo a maggio 2024 – lo stesso Scotti aveva fatto capire che in caso di chiamata da Sanremo, il Biscione non avrebbe opposto alcuna resistenza. "Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo", aveva rivelato Gerry in un’intervista a TvBlog, "quando ci sarà una proposta seria il mio editore, nella persona di Pier Silvio Berlusconi, mi ha già detto che, in quel caso, mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh, Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo".

Per ora Gerry Scotti dovrà accontentarsi di fare da spalla a Conti. Ma se tutto andrà bene, non è da escludere un futuro prossimo in cui la ‘grande occasione’ sarà data anche a lui.

Potrebbe interessarti anche